लोढ़ा डेवलपर्स का महाराष्ट्र में मेगा डेटा सेंटर दांव, ₹1 लाख करोड़ का अतिरिक्त निवेश

रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र में डेटा सेंटर पार्क के निर्माण के लिए ₹1 लाख करोड़ के अतिरिक्त निवेश को लेकर राज्य सरकार के साथ प्रारंभिक समझौता किया है। इसके साथ ही कंपनी की कुल निवेश प्रतिबद्धता ₹1.3 लाख करोड़ तक पहुंच गई...

नई दिल्लीः रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र में डेटा सेंटर पार्क के निर्माण के लिए ₹1 लाख करोड़ के अतिरिक्त निवेश को लेकर राज्य सरकार के साथ प्रारंभिक समझौता किया है। इसके साथ ही कंपनी की कुल निवेश प्रतिबद्धता ₹1.3 लाख करोड़ तक पहुंच गई है।

कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि यह नया समझौता 19 जनवरी को दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) के इतर, लोढ़ा डेवलपर्स के एमडी एवं सीईओ अभिषेक लोढ़ा और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुआ।

गौरतलब है कि लोढ़ा डेवलपर्स ने इससे पहले सितंबर 2025 में राज्य सरकार के साथ ₹30,000 करोड़ के निवेश को लेकर एमओयू साइन किया था, जो महाराष्ट्र की ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क नीति के तहत था।

कंपनी के अनुसार, करीब 2.5 गीगावाट क्षमता वाले इस डेटा सेंटर पार्क के पूरी तरह विकसित होने पर यह देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर पार्क होगा। इस परियोजना से 16,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस पार्क में कई प्रमुख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपने डेटा सेंटर स्थापित कर सकेंगी। अमेजन पहले ही यहां अपने डेटा सेंटर के लिए जमीन खरीद चुका है और अगले 15 वर्षों के लिए बिजली की व्यवस्था भी कर ली है। वहीं, सिंगापुर की STT ग्लोबल डेटा सेंटर्स ने भी परियोजना में भूखंड खरीदा है।

लोढ़ा डेवलपर्स इच्छुक कंपनियों के लिए डेवलपर की भूमिका निभाएगी। अभिषेक लोढ़ा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से यह निवेश राज्य के आर्थिक विकास और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देगा।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने विश्व आर्थिक मंच के पहले दिन ही ₹14.5 लाख करोड़ के निवेश से जुड़े 19 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे 15 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।