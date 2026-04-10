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NIFTY आउटलुक: मजबूत लिक्विडिटी और टेक्निकल करेक्शन का संगम

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 06:06 PM

nifty outlook a confluence of strong liquidity and technical correction

मार्च 2026 के नवीनतम AMFI डेटा से यह स्पष्ट होता है कि इक्विटी मार्केट में मजबूत आधार बना हुआ है, जहां ₹40,000+ करोड़ के इक्विटी इनफ्लो और ₹32,000+ करोड़ के रिकॉर्ड SIP निवेश ने बाजार को मजबूत सपोर्ट प्रदान किया है। यह लगातार घरेलू भागीदारी दर्शाती...

मार्च 2026 के नवीनतम AMFI डेटा से यह स्पष्ट होता है कि इक्विटी मार्केट में मजबूत आधार बना हुआ है, जहां ₹40,000+ करोड़ के इक्विटी इनफ्लो और ₹32,000+ करोड़ के रिकॉर्ड SIP निवेश ने बाजार को मजबूत सपोर्ट प्रदान किया है। यह लगातार घरेलू भागीदारी दर्शाती है कि वोलैटिलिटी के बावजूद रिटेल और संस्थागत निवेशक बाजार में सक्रिय रूप से खरीदारी कर रहे हैं।

इसी पृष्ठभूमि में निफ्टी वर्तमान में एक महत्वपूर्ण टेक्निकल करेक्शन फेज से गुजर रहा है, जहां मजबूत लिक्विडिटी और प्रमुख स्ट्रक्चरल सपोर्ट जोन का संगम देखने को मिल रहा है।

प्रमुख डिमांड जोन:

22,200–21,800 का स्तर एक हाई-कन्फ्लुएंस सपोर्ट के रूप में उभरा है, जिसका हमने अपने पिछले पोस्ट में भी उल्लेख किया था। यहां से मिला बाउंस निम्न कारणों से समर्थित था:

200 EMA (लॉन्ग-टर्म ट्रेंड सपोर्ट)
फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन
पूर्व संस्थागत संचयन (Institutional Accumulation)

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टेक्निकल स्थिति:

डेली टाइम फ्रेम में प्राइस अभी 50 EMA, 100 EMA के नीचे और 200 EMA के आसपास ट्रेड कर रहा है।

डाउनवर्ड स्लोपिंग मूविंग एवरेज दर्शाते हैं:

  • ट्रेंड में कमजोरी
  • ऊपर की ओर रेजिस्टेंस

डेली चार्ट्स पर 23,200 – 22,700 भी एक मजबूत डिमांड जोन के रूप में सामने आ रहा है। वहीं वीकली चार्ट्स में 22,200–21,800 का जोन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 200 EMA, लॉन्ग-टर्म सपोर्ट और संस्थागत खरीदारी के क्षेत्र के साथ मेल खाता है।

ट्रेंड और रेजिस्टेंस:

लिक्विडिटी मजबूत होने के बावजूद, शॉर्ट-टू-मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी सावधानीपूर्ण बना हुआ है। निफ्टी 50 और 100 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो ओवरहेड सप्लाई को दर्शाता है।

आने वाले सप्ताह के लिए 24,200 – 24,600 का रेंज एक मजबूत रेजिस्टेंस क्लस्टर रहेगा।

Elliott Wave परिप्रेक्ष्य:

वीकली चार्ट्स पर बाजार एक ‘Wave B’ रिलीफ रैली का अनुभव कर रहा है। यह उछाल 22,200 – 22,300 सपोर्ट से शुरू हुआ है और इसके 24,200 – 24,700 (0.5 – 0.618 Fibonacci जोन) के पास रुकने की संभावना है, जहां डेली टाइमफ्रेम का 200 EMA भी रेजिस्टेंस के रूप में मौजूद है।

निष्कर्ष (Verdict):

यह रिलीफ रैली ट्रेडिंग के लिए अवसर प्रदान करती है, लेकिन व्यापक स्ट्रक्चरल आउटलुक अभी भी "Wait and Watch" मोड में है।

एक स्थायी और मजबूत बुल रन के लिए निफ्टी का 25,000 के ऊपर decisively क्लोज होना आवश्यक है। तब तक बाजार में "Buy on Dips" रणनीति प्रभावी रह सकती है, जो मजबूत घरेलू निवेश के कारण सपोर्ट जोन में एक्टिविटी बनाए रखेगी।

Disclaimer (अस्वीकरण):

सिक्योरिटीज़ एवं कमोडिटी मार्केट में निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन होता है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

यहां व्यक्त किए गए विचार और राय केवल तकनीकी विश्लेषण पर आधारित हैं और शैक्षिक एवं जानकारी के उद्देश्य से हैं। इन्हें किसी भी प्रकार की निवेश सलाह या सिफारिश न माना जाए।

उल्लेखित सिक्योरिटीज़ एवं कमोडिटीज़ केवल उदाहरण के लिए हैं और इन्हें निवेश की सलाह नहीं समझा जाना चाहिए।

विकाश बगारिया एक SEBI Registered Research Analyst
(Registration No: INH300008155), BSE Enlistment No – 5426

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