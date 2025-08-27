SAEL इंडस्ट्रीज ने राजस्थान में 298 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना लगाई

एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एसएईएल इंडस्ट्रीज लि. ने राजस्थान में 298 मेगावाट क्षमता की अपनी पहली सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि जालोर जिले में स्थित यह सौर ऊर्जा परियोजना 1,000 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई...

नई दिल्लीः एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एसएईएल इंडस्ट्रीज लि. ने राजस्थान में 298 मेगावाट क्षमता की अपनी पहली सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि जालोर जिले में स्थित यह सौर ऊर्जा परियोजना 1,000 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। एसएईएल इंडस्ट्रीज ने कहा, ‘‘उसने अपनी सहायक कंपनी सनफ्री एनर्जी आरजेपी1 प्राइवेट लि. के माध्यम से राजस्थान में 200 मेगावाट (अल्टरनेट करंट) और 298 मेगावाट (डायरेक्ट करंट) क्षमता वाली अपनी पहली सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है।''

एसएईएल ने 20 फरवरी, 2024 को राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लि. (आरयूवीआईटीएल) के साथ 2.61 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की बिजली दर पर इस परियोजना के लिए 25 साल के लिए बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए। कंपनी के निदेशक लक्षित आवला ने इस उपलब्धि पर कहा, ‘‘राजस्थान हमेशा से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हमारा जालोर स्थित सौर परियोजना इस विरासत को और मजबूत करती है...।''

उन्होंने कहा, ‘‘यह परियोजना एसएईएल की सबसे बड़ी सौर बिजली परियोजना है जो राज्य पारेषण इकाई से जुड़ी है। इस सौर संयंत्र में स्थापित 80 प्रतिशत से अधिक सोलर मॉड्यूल कंपनी की राजस्थान के किशनगढ़ स्थित सोलर मॉड्यूल विनिर्माण इकाई से प्राप्त किए गए हैं।'' एसएईएल ने कहा कि अपनी निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि (एससीओडी) से पहले 17 अगस्त को शुरू हुई इस परियोजना का उद्देश्य राज्य को बिजली का शीघ्र पारेषण और अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है।