टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की दिसंबर में बिक्री 33% बढ़कर 39,333 इकाई

01 Jan, 2026
नई दिल्लीः वाहन विनिर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की दिसंबर 2025 में बिक्री सालाना आधार पर 33 प्रतिशत बढ़कर 39,333 इकाई हो गई। यह दिसंबर 2024 में 29,529 इकाई रही थी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने बयान में कहा कि पिछले महीने घरेलू बिक्री 34,157 इकाई रही। यह दिसंबर 2024 की 24,887 इकाई की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है। निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 4,642 इकाई की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़कर 5,176 इकाई रहा। कंपनी ने बताया कि वर्ष 2025 में कुल बिक्री 3,88,801 इकाई रही। यह 2024 की 3,26,329 इकाई से 19 प्रतिशत अधिक है।
2025 में घरेलू बिक्री 2024 की 3,00,159 इकाई से 17 प्रतिशत बढ़कर 3,51,580 इकाई हो गई। निर्यात में दिसंबर 2025 में सालाना आधार पर 42 प्रतिशत बढ़कर 37,221 इकाई रहा। 2024 में यह 26,170 इकाई रहा था। टीकेएम के उपाध्यक्ष (बिक्री-सेवा-प्रयुक्त कार व्यवसाय) वरिंदर वाधवा ने कहा कि 2025 टोयोटा के लिए एक सार्थक वर्ष रहा है, जो घरेलू व निर्यात दोनों बाजारों में इसके उत्पादों तथा सेवाओं में ग्राहकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है।