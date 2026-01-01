Main Menu

नए साल के जश्न दौरान रिसॉर्ट में ब्लास्ट; कई लोगों की मौत, मची भारी तबाही (Video)

Edited By Updated: 01 Jan, 2026 12:17 PM

several dead in explosion at swiss ski resort town crans montana

स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध आलपाइन स्की रिसॉर्ट Crans-Montana में एक बार में हुए विस्फोट में कई लोग मर गए और घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने पुष्टि की है कि धमाका बार के अंदर हुआ है, और घटना का स्रोत अभी तक अज्ञात है। जांच जारी है।

International Desk: नए साल की शुरुआत अचानक भयावह घटना में बदल गई जब क्रांस-मोंटाना (Switzerland) के एक लोकप्रिय बार Le Constellation में देर रात सामान्य से भयंकर विस्फोट हुआ। स्थानीय वालिस कांतोनल पुलिस ने पुष्टि की है कि यह विस्फोट अज्ञात कारणों से हुआ था और इसमें कई लोग मारे गए तथा कई घायल हुए हैं। पुलिस के प्रवक्ता Gaëtan Lathion ने बताया कि यह घटना न्यू ईयर की रात लगभग 1:30 बजे हुई, जब बार में बड़ी संख्या में लोग जश्न मना रहे थे। विस्फोट के बाद इमारत में आग फैल गई और फायर ब्रिगेड, पुलिस एवं हेलिकॉप्टर रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। 

 

#BREAKING Explosion followed by fire rips through bar in Crans-Montana, Switzerland, killing several people and leaving others critically injured, police say
pic.twitter.com/vHBAwoNcKT pic.twitter.com/QGh05p4WsH

— JUST IN | World (@justinbroadcast) January 1, 2026

 

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मृतकों और घायलों की संख्या अभी तक निश्चित नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों की मौत और कई जख्मी बताये जा रहे हैं। कारण की पुष्टि और विस्तृत विवरण पुलिस और जांच एजेंसियां जारी कर रही हैं। विस्फोट के पीछे संभावित कारण अभी पता नहीं चला है ।पुलिस ने इसे आतंकवादी हमला या जानबूझकर की गई साजिश बताया है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। घटनास्थल पर राहत-कार्य जारी है और पुलिस ने परिवारों के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की है। 

