Daily horoscope : 2026 का नया साल लाएगा इन राशियों के लिए आनंद और उत्साह
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Jan, 2026 08:08 AM
मेष : सितारा व्यापार-कारोबार के कामों में लाभ देने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, यत्न करने पर कोई कारोबारी बाधा-मुश्किल हटेगी।
वृष: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कुछ न कुछ बेहतरी जरूर होगी, चंचल हो रहे अपने मन पर जब्त जरूर रखें।
मिथुन: खर्चों का जोर मगर अच्छा पहलू यह है कि अधिकांश खर्च जागृत ही होंगे। लेन-देन के काम भी ध्यान से करें, ताकि आपकी कोई पेमैंट न कहीं फंस जाए।
कर्क : टीचिंग, कोचिंग, ट्यूशनिंग, टूरिज्म, कंसलटैंसी, लिकर, होटलिंग का काम करने वालों को अपने कामों में पर्याप्त लाभ मिलेगा।
सिंह : किसी अफसर के सॉफ्ट रुख के कारण आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी, विरोधी कमजोर, तेजहीन रहेंगे।
कन्या : किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में रुचि रहेगी, इज्जत-मान की प्रप्ति।
तुला: खान-पान संभल-संभाल कर तथा परहेज के साथ करें क्योंकि पूरा परहेज रखने के बावजूद पेट बिगड़ा-बिगड़ा सा रहेगा।
वृश्चिक: व्यापार तथा कामकाज की दशा सुखद, पारिवारिक मोर्चा पर तालमेल, सद्भाव, सौहार्द बना रहेगा, सैर-सफर के लिए मन राजी रहेगा।
धनु : कमजोर सितारा तथा डावांडोल मन: स्थिति के कारण आप किसी भी काम को हाथ में लेने और उसे आगे बढ़ाने से बचेंगे।
मकर: यत्न करने पर आपकी भागदौड़ सफल होगी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग भी मैच्योर होगी, मगर घटिया लोगों से सावधानी रखें।
कुंभ: प्रॉपर्टी के किसी काम के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी, शत्रु आपके समक्ष ठहर न सकेंगे, मगर स्वभाव में क्रोध बना रहेगा।
मीन : मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर एक्टिव तथा इफैक्टिव रखेगा।
