नए साल पर माता वैष्णो देवी धाम में भारी भीड़ के कारण यात्रा रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक

Mata Vaishno Devi news : नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धा और उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेने के लिए कटरा पहुंच रहे हैं, जिससे पूरी त्रिकुटा पहाड़ी जय माता दी के जयकारों से गूंज उठी है। भक्तों की इस अप्रत्याशित और रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने वर्तमान में नए पंजीकरण और RFID कार्ड जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि भवन और यात्रा मार्ग पर भीड़ का दबाव कम किया जा सके और पहले से मौजूद श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

रजिस्ट्रेशन पर रोक की मुख्य वजहें

श्राइन बोर्ड के अनुसार, श्रद्धालुओं की संख्या क्षमता से अधिक होने के कारण व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया था। किसी भी प्रकार की भगदड़ या दुर्घटना को रोकने के लिए नए पंजीकरण को अस्थायी रूप से 1 जनवरी की सुबह तक के लिए बंद कर दिया गया। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य उन भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है जो पहले से ही चढ़ाई शुरू कर चुके हैं या भवन पर मौजूद हैं।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए RFID कार्ड जारी करने पर भी रोक लगाई गई।इस बार बोर्ड ने भीड़ कम करने के लिए कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। RFID कार्ड मिलने के 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करना अनिवार्य है। दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को 24 घंटे के भीतर वापस कटरा लौटना होगा ताकि भवन क्षेत्र में भीड़ जमा न हो।

प्रशासन की तैयारी

भीड़ और कड़ाके की ठंड (कोहरे) को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं।

पूरे ट्रैक पर CCTV और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है।

श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह लंगर, चिकित्सा सहायता और अलाव की व्यवस्था की गई है।

अतिरिक्त पुलिस बल और श्राइन बोर्ड के कर्मचारी चप्पे-चप्पे पर तैनात हैं।

