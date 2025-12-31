राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर अयोध्या पहुंचे राजनाथ सिंह, बोले- 'हमारी विरासत सबसे ज्यादा समृद्ध'

अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ (प्रतिष्ठा द्वादशी) धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन-पूजन किए और मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर...

नेशनल डेस्क : अयोध्या धाम में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आज मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से शामिल हुए हैं।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपराह्न 3:20 बजे तक श्रीराम मंदिर परिसर में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान उन्होंने विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता की और विधिवत श्रीरामलला के दर्शन-पूजन किए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हो रहे इन अनुष्ठानों में देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की गई। गौरतलब है कि पौष शुक्ल द्वादशी के दिन वर्ष 2024 में श्रीरामलला की प्रतिमा का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ था। उसी ऐतिहासिक दिन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आज अयोध्या में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर विधिवत ध्वजारोहण भी किया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति रही और जय श्रीराम के उद्घोष गूंजते रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत राम मंदिर के निकास द्वार स्थित अंगद टीला पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं।



