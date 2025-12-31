दिल्ली वासियों के लिए नए साल से पहले बड़ा तोहफा, घटे PNG के दाम; 70 पैसे कम हुई कीमत

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने नए साल से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को राहत दी है। कंपनी ने डोमेस्टिक पीएनजी की कीमतों में ₹0.70 प्रति SCM की कटौती की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। नई दरों के तहत दिल्ली में पीएनजी 47.89 रुपये,...

नेशनल डेस्क : इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने बुधवार को देश के आम लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। दिल्ली और एनसीआर में नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली कंपनी आईजीएल ने नए साल की पूर्व संध्या पर रसोई गैस की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती का फायदा आईजीएल के पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपभोक्ताओं को होगा। IGL ने आने वाले नए साल में दिल्ली और NCR में अपने ग्राहकों के लिए डोमेस्टिक पीएनजी की कीमतों में ₹0.70 प्रति SCM (स्टैंडर्ड घन मीटर) की बड़ी कटौती की घोषणा की है। गैस की नई कीमतें 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगी।

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में क्या होंगी पीएनजी की नई कीमतें

इस ताजा कटौती के बाद दिल्ली में पीएनजी की नई कीमत 47.89 रुपये प्रति SCM, गुरुग्राम में 46.70 रुपये प्रति SCM होगी। वहीं दूसरी ओर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में आईजीएल के पीएनजी की नई कीमतें 47.76 रुपये प्रति SCM होगी। IGL ने पीएनजी के दाम में कटौती की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा कि कंपनी 2026 में कदम रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा को सुलभ और किफायती बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।

दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों लोगों को होगा फायदा

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा इस कटौती से पहले दिल्ली में पीएनजी की कीमत 48.59 रुपये प्रति SCM और गुरुग्राम में 47.40 रुपये प्रति SCM थी। जबकि, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पीएनजी की मौजूदा कीमत 48.45 रुपये प्रति SCM है। कंपनी द्वारा की गई इस ताजा कटौती से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के करोड़ों लोगों को फायदा होगा, जो खाना बनाने के लिए पीएनजी का इस्तेमाल करते हैं।

1 जनवरी को जारी होंगी एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें

इसके अलावा, देश की सरकारी तेल और गैस कंपनियां कल यानी 1 जनवरी, 2026 को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर (LPG गैसे सिलेंडर) की नई कीमतें जारी करेंगी। बताते चलें कि 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को लंबे समय से राहत का इंतजार है।