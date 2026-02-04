Valentine Day Gift Ideas : वैलेंटाइन्स डे पर मूलांक के अनुसार दें अपने पार्टनर को परफेक्ट गिफ्ट, प्यार में आएगी मिठास और मजबूती

Edited By Sarita Thapa,Updated: 04 Feb, 2026 02:41 PM
Valentines Day Gift Ideas : वैलेंटाइन डे का इंतजार हर उस शख्स को होता है, जो अपने पार्टनर से बेपनाह मोहब्बत करता है। इस खास मौके पर हम अक्सर महंगे तोहफे तो खरीद लेते हैं, लेकिन क्या वे तोहफे हमारे रिश्ते में वो जादुई बदलाव ला पाते हैं जिसकी हमें उम्मीद होती है। अंक ज्योतिष कहता है कि हर इंसान की जन्म तारीख उसके स्वभाव और पसंद को नियंत्रित करती है।
ऐसे में यदि आप अपने जीवनसाथी या पार्टनर को उनके मूलांक के अनुसार उपहार देते हैं, तो वह न केवल उनके दिल को छू जाता है, बल्कि ग्रहों के शुभ प्रभाव से आपके प्रेम संबंधों में गहराई और सामंजस्य भी बढ़ता है। तो आइए जानते हैं, मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कौन सा लकी गिफ्ट इस वैलेंटाइन को आपके लिए यादगार बना सकता है।
|मूलांक
|पार्टनर का स्वभाव
|बेस्ट गिफ्ट आइडिया
|मूलांक 1
|आत्मविश्वासी और नेतृत्व करने वाले
|सुनहरे रंग की घड़ी, कोई स्टाइलिश पेन या रूबी स्टोन वाली ज्वेलरी।
|मूलांक 2
|भावुक और शांतिप्रिय
|सफेद मोतियों का हार, चांदी की कोई वस्तु या परफ्यूम का सेट।
|मूलांक 3
|ज्ञान और क्रिएटिविटी के शौकीन
|कोई प्रेरणादायक किताब, पीले रंग की ड्रेस या सिल्क का स्कार्फ।
|मूलांक 4
|साहसी और अलग सोचने वाले
|गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या किसी एडवेंचर ट्रिप की टिकट।
|मूलांक 5
|जिंदादिल और मिलनसार
|मोबाइल फोन, इंडोर प्लांट्स (जैसे लकी बैम्बू) या ट्रेंडी एक्सेसरीज।
|मूलांक 6
|रोमांस और विलासिता के प्रेमी
|डायमंड ज्वेलरी, डिजाइनर कपड़े या एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर।
|मूलांक 7
|आध्यात्मिक और गहरे विचारक
|मेडिटेशन किट, हाथ से लिखा पत्र या उनकी पसंद की कोई पेंटिंग।
|मूलांक 8
|मेहनती और प्रैक्टिकल
|लेदर का वॉलेट/बैग, नीले रंग का कोई तोहफा या विंटेज कलेक्शन।
|मूलांक 9
|उत्साही और ऊर्जावान
|लाल गुलाबों का बड़ा गुलदस्ता, स्पोर्ट्स गियर या कोई कस्टमाइज्ड आर्ट वर्क।
