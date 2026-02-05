Kashi Vishwanath Mahashivratri 2026 : काशी में महाशिवरात्रि की धूम ! बाबा विश्वनाथ देंगे 26 घंटे दर्शन, क्या-क्या रहेगा बंद ? जानिए यहां

Kashi Vishwanath Mahashivratri 2026 : 15 फरवरी को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर धर्मनगरी काशी पूरी तरह सज-धज कर तैयार है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना...

Kashi Vishwanath Mahashivratri 2026 : 15 फरवरी को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर धर्मनगरी काशी पूरी तरह सज-धज कर तैयार है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि 10 लाख से अधिक भक्त बाबा के दर्शन के लिए आएंगे। इसे देखते हुए प्रशासन ने विशेष तैयारियां करते हुए दर्शन व्यवस्था और आरती का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है।

26 घंटे लगातार खुलेंगे मंदिर के कपाट

इस बार भक्तों के लिए सबसे बड़ी सुविधा यह रहेगी कि बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के द्वार करीब 26 घंटे तक बिना बंद हुए खुले रहेंगे। 15 फरवरी को मंगला आरती के साथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे, जो 16 फरवरी की सुबह 6 बजे तक लगातार खुले रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालु बिना किसी रुकावट के बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे।

चार प्रहर की विशेष आरती का आयोजन

महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में नियमित आरती व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस बार शयन आरती के स्थान पर चार प्रहर की विशेष आरतियों का आयोजन किया जाएगा।

मंगला आरती से पर्व की शुरुआत होगी।

दोपहर में भोग आरती का आयोजन किया जाएगा।

शाम को सप्तर्षि श्रृंगार के साथ बाबा का भव्य रूप देखने को मिलेगा।

रातभर चार प्रहर की विशेष आरती संपन्न होगी।

वी.आई.पी और प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक

भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने कुछ सख्त निर्णय लिए हैं। अधिकारियों के अनुसार इस बार किसी भी तरह के प्रोटोकॉल या वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही टिकट आधारित सुगम दर्शन सुविधा भी अस्थायी रूप से बंद रहेगी। सभी श्रद्धालुओं को झांकी दर्शन के माध्यम से दर्शन कराए जाएंगे, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और कतारें सुचारू रूप से चलती रहें।

सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान

मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर सुरक्षा, बैरिकेडिंग, यातायात नियंत्रण और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि भक्तों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि है, ताकि सभी लोग शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से दर्शन कर सकें।