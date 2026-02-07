Weekly Love rashifal (09.02.2026 से 15.02.2026): साप्ताहिक लव राशिफल से जानें कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) इस सप्ताह प्रेम जीवन में उत्साह और ईमानदारी देखने को मिलेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। पार्टनर से दिल की

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) इस सप्ताह प्रेम जीवन में उत्साह और ईमानदारी देखने को मिलेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। पार्टनर से दिल की बात खुलकर कहने का समय है। सिंगल लोगों के लिए कोई नया आकर्षण संभव है, खासकर दोस्ती के माध्यम से। वीकेंड पर रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा।

प्रेम स्थिति: जल्दबाज़ी रिश्ते में दूरी ला सकती है।

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और पार्टनर से मीठी वाणी में बात करें। इससे गुस्सा कम होगा और प्यार बढ़ेगा।



वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह सामंजस्यपूर्ण रहेगा। सिंगल वृषभ राशि वालों को पुराने रिश्ते की याद आ सकती है, लेकिन आगे बढ़ना ही बेहतर रहेगा।

प्रेम स्थिति: रिश्ता स्थिर है लेकिन भावनात्मक अभिव्यक्ति ज़रूरी है।

उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें और अपने पार्टनर को छोटा सा सरप्राइज़ दें। इससे रिश्ते में ताज़गी आएगी।



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) इस सप्ताह संवाद बहुत अहम रहेगा। गलतफहमियों से बचने के लिए साफ-साफ बात करें। लव पार्टनर के साथ हल्की नोकझोंक संभव है, लेकिन प्यार और समझदारी से सब संभल जाएगा। सिंगल लोगों को सोशल मीडिया या यात्रा के दौरान कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है।

प्रेम स्थिति: गलतफहमी की संभावना।

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और झूठ से बचें। संवाद सुधरेगा और भरोसा बढ़ेगा।



कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) भावनाओं में बहने से बचें। पार्टनर से अपेक्षाएं थोड़ी कम रखें, तभी रिश्ता संतुलित रहेगा। विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी के बीच संतुलन बनाना होगा। सिंगल कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन का है, जल्दबाज़ी में कोई फैसला न लें।

प्रेम स्थिति: भावनाएं गहरी हैं लेकिन असुरक्षा हो सकती है।

उपाय: सोमवार को चंद्रमा को दूध अर्पित करें और सफेद वस्त्र पहनें। मन शांत रहेगा और रिश्ता सुरक्षित महसूस होगा।



सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर आपके आत्मविश्वास से प्रभावित रहेगा। यह सप्ताह प्रपोज़ करने या रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए अच्छा है। सिंगल सिंह राशि वालों को कोई खास व्यक्ति दिल के करीब आ सकता है।

प्रेम स्थिति: आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा।

उपाय: रविवार को सूर्य को जल दें और पार्टनर की तारीफ़ करें। अहंकार कम होगा और प्रेम गहरा होगा।



कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) रिश्तों में व्यवहारिक सोच हावी रहेगी। पार्टनर आपकी समझदारी की सराहना करेगा। यदि हाल ही में कोई तनाव रहा है, तो यह सप्ताह सुलह का मौका देगा। सिंगल लोगों को किसी पुराने मित्र से प्रेम का एहसास हो सकता है।

प्रेम स्थिति: ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण रिश्ते को थका सकता है।

उपाय: बुधवार को हरे वस्त्र पहनें और पार्टनर की बात बिना टोके सुनें। भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) प्यार में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी। कपल्स के लिए यह सप्ताह डेट और क्वालिटी टाइम के लिए बेहतरीन है। सिंगल तुला राशि वालों को नया रिश्ता शुरू करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन दिल के साथ दिमाग भी लगाएं।

प्रेम स्थिति: प्यार में संतुलन बना रहेगा।

उपाय: शुक्रवार को गुलाबी फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करें और रिश्ते में स्पष्टता रखें। प्रेम में मधुरता आएगी।



वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) भावनाएं गहरी होंगी। पार्टनर के प्रति जुनून बढ़ेगा, लेकिन अधिकार जताने से बचें। भरोसा ही इस सप्ताह की कुंजी है। सिंगल वृश्चिक राशि वालों को कोई रहस्यमयी व्यक्ति आकर्षित कर सकता है।

प्रेम स्थिति: जुनून अधिक, शक से बचें।

उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें और भरोसा करना सीखें। रिश्ता मजबूत होगा।



धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) प्रेम जीवन में खुलापन और मस्ती रहेगी। पार्टनर के साथ यात्रा या नई गतिविधि का योग है। सिंगल धनु राशि वालों को किसी अलग सोच वाले व्यक्ति से प्यार हो सकता है। रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें।

प्रेम स्थिति: खुलापन और मस्ती।

उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और पार्टनर के साथ समय बिताएं। रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा आएगी।



मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) रिश्तों में गंभीरता बढ़ेगी। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारियों को समझने का है। सिंगल मकर राशि वालों को थोड़ा धैर्य रखना होगा, सही समय जल्द आएगा।

प्रेम स्थिति: भावनाएं भीतर दब सकती हैं।

उपाय: शनिवार को शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं और दिल की बात कहें। रिश्ते में स्थिरता आएगी।



कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) प्रेम में नई ऊर्जा आएगी। पार्टनर के साथ दोस्ताना रिश्ता और गहरा होगा। पुराने गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं। सिंगल कुंभ राशि वालों के लिए अचानक प्रेम का योग है, जो चौंकाने वाला लेकिन सुखद होगा।

प्रेम स्थिति: दोस्ती से प्यार की ओर बढ़ाव।

उपाय: शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को नीले वस्त्र दान करें। रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा।



मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) यह सप्ताह रोमांटिक और भावनात्मक रहेगा। पार्टनर के साथ दिल से जुड़ाव महसूस करेंगे। सिंगल मीन राशि वालों को सच्चे प्रेम की अनुभूति हो सकती है। सपनों में न खोएं, हकीकत को भी अपनाएं।

प्रेम स्थिति: भावनात्मक और रोमांटिक समय।

उपाय: गुरुवार को विष्णु जी का ध्यान करें और सच्चे भाव से प्रेम व्यक्त करें। सच्चा जुड़ाव महसूस होगा।