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Aaj Ka Good Luck (25th March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 07:17 AM

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Aaj Ka Good Luck (25th March 2026):  25 मार्च 2026 का दिन सभी राशियों के लिए विशेष संभावनाएं लेकर आया है। सही उपाय और सकारात्मक सोच के साथ आप अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। ज्योतिष के इन सरल उपायों को अपनाकर जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त...

Aaj Ka Good Luck (25th March 2026):  25 मार्च 2026 का दिन सभी राशियों के लिए विशेष संभावनाएं लेकर आया है। सही उपाय और सकारात्मक सोच के साथ आप अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। ज्योतिष के इन सरल उपायों को अपनाकर जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त की जा सकती है।

मेष (Aries)
गुडलक: आज आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा।
उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" का जप करें।

वृषभ (Taurus)
गुडलक: आर्थिक लाभ के संकेत मिल सकते हैं।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और जरूरतमंद को दान करें।

मिथुन (Gemini)
गुडलक: नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे।
उपाय: हरे रंग के वस्त्र पहनें और गणेश जी की पूजा करें।

कर्क (Cancer)
गुडलक: पारिवारिक सहयोग से सफलता मिलेगी।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जप करें।

सिंह (Leo)
गुडलक: मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और गुड़ का दान करें।

कन्या (Virgo)
गुडलक: मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

तुला (Libra)
गुडलक: रिश्तों में मिठास और खुशियां आएंगी।
उपाय: माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और दीप जलाएं।

वृश्चिक (Scorpio)
गुडलक: कठिन परिस्थितियों में भी सफलता मिलेगी।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius)
गुडलक: यात्रा और नए कार्यों से लाभ होगा।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें।

मकर (Capricorn)
गुडलक: करियर में तरक्की के योग बनेंगे।
उपाय: शनि देव को काले तिल अर्पित करें और दान करें।

कुंभ (Aquarius)
गुडलक: नए अवसर और सफलता के संकेत हैं।
उपाय: शनि मंत्र "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जप करें और जरूरतमंद की सहायता करें।

मीन (Pisces)
गुडलक: मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और केले का दान करें।

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