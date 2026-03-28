Aaj Ka Good Luck (29th March 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 29 Mar, 2026 05:30 AM

Aaj Ka Good Luck (29th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। 29 मार्च 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है, तो कुछ को सावधानी और उपाय अपनाने की जरूरत है। आइए जानते हैं सभी 12...

Aaj Ka Good Luck (29th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। 29 मार्च 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है, तो कुछ को सावधानी और उपाय अपनाने की जरूरत है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और शुभ उपाय।

29 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। यदि आप अपने राशि अनुसार छोटे-छोटे उपाय अपनाते हैं, तो दिन और भी शुभ बन सकता है।

याद रखें: गुडलक बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म सबसे बड़ा उपाय हैं।

मेष (Aries)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके काम पूरे होंगे।

गुडलक: लाल रंग

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश सोच-समझकर करें।

गुडलक: सफेद वस्त्र

उपाय: माता लक्ष्मी का स्मरण करें।

मिथुन (Gemini)

नई योजनाएं सफल होंगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा।

गुडलक: हरा रंग

उपाय: तुलसी को जल दें।

कर्क (Cancer)

भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। परिवार का साथ मिलेगा।

गुडलक: चांदी

उपाय: दूध का दान करें।

सिंह (Leo)

करियर में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान बढ़ेगा।

गुडलक: सुनहरा रंग

उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें।

कन्या (Virgo)

काम का दबाव रहेगा, लेकिन सफलता मिलेगी।

गुडलक: हरी वस्तु

उपाय: गणेश जी की पूजा करें।

तुला (Libra)

रिश्तों में सुधार आएगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।

गुडलक: गुलाबी रंग

उपाय: इत्र का प्रयोग करें।

वृश्चिक (Scorpio)

धैर्य से काम लें। अचानक खर्च बढ़ सकता है।

गुडलक: काला धागा

उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा लाभदायक होगी।

गुडलक: पीला रंग

उपाय: केले का दान करें।

मकर (Capricorn)

मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

गुडलक: नीला रंग

उपाय: शनि मंत्र का जाप करें।

कुंभ (Aquarius)

नए अवसर मिलेंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

गुडलक: आसमानी रंग

उपाय: गरीबों को भोजन कराएं।

मीन (Pisces)

आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति मिलेगी।

गुडलक: पीला वस्त्र

उपाय: विष्णु भगवान का ध्यान करें।