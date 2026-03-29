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Aaj Ka Good Luck (30th March 2026) : आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 30 Mar, 2026 05:30 AM

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आज 30 मार्च 2026, सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन चंद्रमा और भगवान शिव को समर्पित होता है। आज की ग्रहीय स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रही है, वहीं कुछ के लिए सावधानी बरतने का संकेत है।

Aaj Ka Good Luck (30th March 2026) : आज 30 मार्च 2026, सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन चंद्रमा और भगवान शिव को समर्पित होता है। आज की ग्रहीय स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रही है, वहीं कुछ के लिए सावधानी बरतने का संकेत है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और कौन सा एक छोटा सा उपाय आपका 'गुड लक' जगा सकता है।

मेष (Aries)
आज आपके साहस में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी नई योजनाओं की सराहना की जाएगी।

शुभ संकेत: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

गुडलक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल चंदन का तिलक लगाएं।

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वृष (Taurus)
आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूती लेकर आएगा। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा।

शुभ संकेत: निवेश (Investment) से लाभ के योग हैं।

गुडलक उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।

मिथुन (Gemini)
अपनी वाणी पर संयम रखें, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

शुभ संकेत: नए संपर्क भविष्य में काम आएंगे।

गुडलक उपाय: पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरी घास खिलाएं।

कर्क (Cancer)
आज आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। अधूरे काम पूरे करने के लिए दिन बढ़िया है।

शुभ संकेत: माता-पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा।

गुडलक उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन सफलतादायक है।

शुभ संकेत: नया व्यापार शुरू करने का विचार सफल होगा।

गुडलक उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)
ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। अपनी कार्यक्षमता पर भरोसा रखें, सफलता जरूर मिलेगी।

शुभ संकेत: शाम तक कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

गुडलक उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।

तुला (Libra)
रिश्तों में मधुरता आएगी। जीवनसाथी के साथ पुरानी अनबन खत्म होगी।

शुभ संकेत: लक्जरी चीजों पर खर्च हो सकता है।

गुडलक उपाय: सुंगधित इत्र (Perfume) का प्रयोग करें।

वृश्चिक (Scorpio)
आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। विवादों से दूर रहना ही आपके हित में है।

शुभ संकेत: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी।

गुडलक उपाय: हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius)
लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

शुभ संकेत: विदेश से जुड़ा कोई काम बन सकता है।

गुडलक उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)
मेहनत का फल मिलेगा। बॉस आपके काम से प्रभावित रहेंगे। सेहत में सुधार होगा।

शुभ संकेत: आय के नए स्रोत (Income Source) खुलेंगे।

गुडलक उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल के नीचे दीया जलाएं।

कुंभ (Aquarius)
सामाजिक कार्यों में आपका नाम होगा। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।

शुभ संकेत: पुराने मित्रों से मुलाकात होगी।

गुडलक उपाय: जरूरतमंदों को अपनी क्षमतानुसार दान करें।

मीन (Pisces)
खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय न लें।

शुभ संकेत: संतान पक्ष से खुशी मिलेगी।

गुडलक उपाय: भगवान विष्णु की आरती करें और पीले फल का दान करें।

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