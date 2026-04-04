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Aaj Ka Good Luck (5th April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 05 Apr, 2026 07:36 AM

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Aaj Ka Good Luck 5th April 2026 5 अप्रैल 2026 का गुडलक राशिफल: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 अप्रैल 2026 को ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए विशेष शुभ संकेत दे रही है। आज का दिन भाग्य को मजबूत करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर है। यदि सही...

Aaj Ka Good Luck 5th April 2026 5 अप्रैल 2026 का गुडलक राशिफल: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 अप्रैल 2026 को ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए विशेष शुभ संकेत दे रही है। आज का दिन भाग्य को मजबूत करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर है। यदि सही उपाय किए जाएं, तो सफलता और समृद्धि के द्वार खुल सकते हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और उपाय।

आज का दिन सही उपायों और सकारात्मक सोच के साथ आपकी किस्मत बदल सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार छोटे-छोटे उपाय भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। नियमित पूजा, दान और सच्चे मन से की गई प्रार्थना आपके जीवन में सुख-समृद्धि ला सकती है।

मेष राशि (Aries)
गुडलक: करियर और धन लाभ के योग बन रहे हैं।
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं।

वृषभ राशि (Taurus)
गुडलक: परिवार और रिश्तों में खुशियां आएंगी।
उपाय: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं।

मिथुन राशि (Gemini)
गुडलक: नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।
उपाय: हरे वस्त्र धारण करें और गणेश जी का ध्यान करें।

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कर्क राशि (Cancer)
गुडलक: भावनात्मक शांति और पारिवारिक सुख मिलेगा।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)
गुडलक: आत्मविश्वास बढ़ेगा और सम्मान मिलेगा।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)
गुडलक: कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग हैं।
उपाय: जरूरतमंद को अनाज दान करें।

तुला राशि (Libra)
गुडलक: प्रेम और संबंधों में मधुरता आएगी।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें और शुक्र मंत्र का जाप करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
गुडलक: रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)
गुडलक: यात्रा और शिक्षा में सफलता मिलेगी।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर राशि (Capricorn)
गुडलक: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।

कुंभ राशि (Aquarius)
गुडलक: नए अवसर मिलेंगे और लाभ होगा।
उपाय: गरीबों को कंबल या कपड़े दान करें।

मीन राशि (Pisces)
गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: विष्णु जी का ध्यान करें और तुलसी पर जल चढ़ाएं।

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