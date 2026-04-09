आज का पंचांग- 9 अप्रैल, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 09 Apr, 2026 07:26 AM

Aaj Ka Panchang: आज का राशिफल 9 अप्रैल 2026, गुरुवार वैशाख कृष्ण तिथि सप्तमी (रात 9.20 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी

Aaj Ka Panchang: आज का राशिफल 9 अप्रैल 2026, गुरुवार वैशाख कृष्ण तिथि सप्तमी (रात 9.20 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी

विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 27, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 19 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 20, सूर्योदय: प्रात: 6.11 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.48 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: मूला (प्रात: 8.49 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, योग: परिध (सायं 5.58 तक) तथा तदोपरांत योग शिव, चंद्रमा: धनु राशि पर (पूरा दिन-रात), प्रात: 8.49 तक जन्मे बच्चे को मूला नक्षत्र की पूजा लगेगी, भद्रा रहेगी (प्रात: 8.11 तक)। दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहू काल: दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार मासिक कृष्ण जन्माष्टमी।

आज के शुभ संकेत

शुभ योग: शिव योग (शाम के बाद शुभ कार्यों के लिए अच्छा)



उपाय: केले के पेड़ पर गुड़-चना चढ़ाएं।

पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मीन में

चन्द्रमा धनु में

मंगल मीन में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र मेष में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में