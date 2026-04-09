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आज का पंचांग- 9 अप्रैल, 2026

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 07:26 AM

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Aaj Ka Panchang: आज का राशिफल 9 अप्रैल 2026, गुरुवार वैशाख कृष्ण तिथि सप्तमी (रात 9.20 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी

Aaj Ka Panchang: आज का राशिफल 9 अप्रैल 2026, गुरुवार वैशाख कृष्ण तिथि सप्तमी (रात 9.20 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी

विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 27, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 19 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 20, सूर्योदय: प्रात: 6.11 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.48 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: मूला (प्रात: 8.49 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, योग: परिध (सायं 5.58 तक) तथा तदोपरांत योग शिव, चंद्रमा: धनु राशि पर (पूरा दिन-रात), प्रात: 8.49 तक जन्मे बच्चे को मूला नक्षत्र की पूजा लगेगी, भद्रा रहेगी (प्रात: 8.11 तक)। दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहू काल: दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार मासिक कृष्ण जन्माष्टमी।

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आज के शुभ संकेत
शुभ योग: शिव योग (शाम के बाद शुभ कार्यों के लिए अच्छा)

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उपाय: केले के पेड़ पर गुड़-चना चढ़ाएं।
पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

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सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :- 

सूर्य मीन में 
चन्द्रमा धनु में 
मंगल मीन में
बुध कुंभ में 
गुरु मिथुन में 
शुक्र मेष में 
शनि मीन में 
राहू कुंभ में 
केतु सिंह में 

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