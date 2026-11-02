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आज का पंचांग- 2 नवंबर, 2026

Edited By Updated: 02 Nov, 2026 06:58 AM

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Aaj ka Panchang 2nd November 2026: 2 नवम्बर 2026, सोमवार कार्तिक कृष्ण तिथि अष्टमी (दोपहर 1.11 तक) तथा तदोपरांत तिथि नवमी

Aaj ka Panchang 2nd November 2026: 2 नवम्बर 2026, सोमवार कार्तिक कृष्ण तिथि अष्टमी (दोपहर 1.11 तक) तथा तदोपरांत तिथि नवमी

विक्रमी सम्वत्  2083, कार्तिक प्रविष्टे 17, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक 11 (कार्तिक), हिजरी साल 1448, महीना जमादि उल अव्वल, तारीख 21, सूर्योदय प्रात: 6.48 बजे, सूर्यास्त सायं 5.34 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र आश्लेषा (2-3 मध्य रात 3.47 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र मघा, योग शुभ (दोपहर 12.07 तक) तथा तदोपरांत योग शुक्ल, चंद्रमा  कर्क राशि पर (2-3 मध्य रात 3.47 तक) तथा तदोपरांत सिंह राशि पर प्रवेश करेगा, 2-3 मध्य रात 3.47 तक जन्मे बच्चे को आश्लेषा नक्षत्र की तथा तदोपरांत मघा नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल:  पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहू काल प्रातः साढ़े सात से नौ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार- राधा कुण्ड प्रगट तिथि।

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सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

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सूर्य तुला में
चन्द्रमा कर्क में 
मंगल कर्क में
बुध तुला में
गुरु सिंह में
शुक्र तुला में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में

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