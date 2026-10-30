आज का पंचांग- 30 अक्टूबर, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 30 Oct, 2026 02:21 PM
Aaj ka Panchang- 30 अक्तूबर 2026, शुक्रवार कार्तिक कृष्ण तिथि पंचमी (सायं 7.26 तक) तथा तदोपरांत तिथि षष्ठी
Aaj ka Panchang- 30 अक्तूबर 2026, शुक्रवार कार्तिक कृष्ण तिथि पंचमी (सायं 7.26 तक) तथा तदोपरांत तिथि षष्ठी
विक्रमी सम्वत् : 2083, कार्तिक प्रविष्टे 14, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 8 (कार्तिक), हिजरी साल 1448, महीना जमादि उल अव्वल, तारीख 18, सूर्योदय: प्रात: 6.45 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.37 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: मृगशिर (प्रातः 9.05 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र आर्द्रा, योग: शिव (रात 8.42 तक) तथा तदोपरांत योग सिद्ध, चंद्रमा : मिथुन राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल : पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहू काल प्रातः साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य तुला में
चन्द्रमा मिथुन में
मंगल कर्क में
बुध तुला में
गुरु कर्क में
शुक्र तुला में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में