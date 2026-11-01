आज का पंचांग- 1 नवंबर, 2026

1 नवम्बर 2026, रविवार कार्तिक कृष्ण तिथि सप्तमी (बाद दोपहर 2.52 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी।

1 नवम्बर 2026, रविवार कार्तिक कृष्ण तिथि सप्तमी (बाद दोपहर 2.52 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी।

विक्रमी सम्वत् 2083, कार्तिक प्रविष्टे 16, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक 10 (कार्तिक), हिजरी साल 1448, महीना जमादि उल अव्वल, तारीख 20, सूर्योदय प्रात: 6.47 बजे, सूर्यास्त सायं 5.35 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र पुष्य (1-2 नवम्बर मध्य रात 4.31 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र आश्लेषा, योग साध्य (बाद दोपहर 2.40 तक) तथा तदोपरांत योग शुभ, चंद्रमा कर्क राशि पर (पूरा दिन-रात), 1-2 नवम्बर मध्य रात 4.31 के उपरांत जन्मे बच्चे को आश्लेषा नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहू काल सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार : अहोई अष्टमी व्रत चंद्रोदय व्यापिनी, पंजाब हरियाणा दिवस।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य तुला में

चन्द्रमा कर्क में

मंगल कर्क में

बुध तुला में

गुरु सिंह में

शुक्र तुला में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में