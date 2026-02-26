Main Menu

आपका राशिफल- 26 फरवरी 2026

26 Feb, 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है। धार्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। युवाओं को अपनी योजनाएं फिलहाल गोपनीय रखना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा।

वृष राशि के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जिससे व्यस्तता बढ़ सकती है। घरेलू कार्यों को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में आपसी प्रेम और समझ मजबूत होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन ठीक रहेगा।

मिथुन राशि वालों के लिए दिन सामान्य परिणाम देने वाला रहेगा। व्यापार या काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। माता-पिता की सेहत पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा।

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और परिवार में सम्मान बढ़ेगा। किसी भी निर्णय को जल्दबाज़ी में लेने से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

सिंह राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आय के नए स्रोत बनने के योग हैं। व्यापार में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

कन्या राशि के लिए आज का दिन प्रसन्नता देने वाला रहेगा। विद्यार्थियों की रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक समस्याएं धीरे-धीरे समाप्त हो सकती हैं। व्यापार में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

तुला राशि वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। युवाओं को नौकरी से जुड़े नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। सिरदर्द या थकान की समस्या परेशान कर सकती है।

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। व्यापारिक योजनाओं में बदलाव करने का विचार बन सकता है। काम के सिलसिले में की गई यात्रा शुभ परिणाम दे सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

धनु राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। परिवार की जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में समय बिताने का अवसर मिल सकता है। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मकर राशि के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। साझेदारी के कामों में तालमेल बना रहेगा। परिवार में आनंद और उत्साह का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ राशि वालों के लिए दिन संतुलित रहेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए समय अनुकूल हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को लाभदायक अवसर मिल सकते हैं। सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

