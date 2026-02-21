आपका राशिफल- 21 फरवरी, 2026

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। व्यापार में आज कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है जिससे कोई बड़ा धन लाभ होने की संभावना है।

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। व्यापार में आज कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है जिससे कोई बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। करियर में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। घर पर रिश्तेदार दस्तक दे सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज़ से दिन ठीक रहेगा।

वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। लवमेट्स कहीं घूमने जा सकते हैं। आज आय के नए स्त्रोत मिलेंगे। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा। परीक्षा में बच्चों के प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सेहत सही रहेगी।

मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा।अपनी वाणी में मिठास बना कर रखें। घर में किसी बड़ी खुशी के चलते पार्टी का आयोजन हो सकता है। सिर दर्द हो सकता है, ख्याल रखने की ज़रुरत है।

कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए नॉर्मल रहेगा। खुद का कारोबार कर रहे जातकों को नए क्लाइंट मिल सकते हैं। परिवार में आपके गुणों की तारीफ होगी। जीवनसाथी के साथ झगड़ा करने से बचें। सेहत के लिहाज़ से दिन सामान्य रहेगा।

सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ आज डिनर करने जा सकते हैं। जो लोग कला क्षेत्र से जुड़े है उन्हें किसी बड़ी जगह परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। दांपत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी।

कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए व्यस्त रहेगा। कामकाज के सिलसिले में अचानक से यात्रा पर जाना पड़ सकता है। फ्रीलांसिंग कर रहे जातकों को काम के ऑफर आ सकते हैं। बच्चे शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है।

तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। जेब खर्च पर ध्यान देने की आवश्यकता बन सकती है। रिश्तेदारों की कही कोई बात मन को ठेस पहुंचा सकती है। सिंगल जातक आज किसी को अपना दिल दे बैठेंगे। सेहत सामान्य रहेगी।

वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों के सहयोग से आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। अचानक से घर पर मेहमान दस्तक दें सकते हैं। कड़वे शब्दों का उपयोग करने से बचें, नहीं तो बने बनाए काम खराब हो सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी।

धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। घर में शांति बनी रहेगी। संतान की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी।

मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रेमी जीवन में चल रहा तनाव बातचीत से खत्म हो जाएगा। व्यापार में भी लाभ होने के योग है। सिंगल जातकों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। आज कमर में दर्द हो सकता है।

कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा। बच्चे अपना दिन शरारतो में निकाल देंगे। काम से जुड़े कोई भी निर्णय लेने से पहले फायदे या नुकसान पर ध्यान ज़रूर दें। दोस्तों के साथ लड़ाई-झगड़ा करने से बचें। आज हल्का बुखार हो सकता है।

मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहेगा। परिवार के बड़े से आज प्रेम मिलेगा। पार्टनर के साथ रिश्ता पहले से मज़बूत बनेगा। व्यापार में अचानक से धन लाभ हो सकता है। सेहत सामान्य रहेगी।