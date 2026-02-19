आपका राशिफल- 19 फरवरी, 2026

मेष राशि वालों आज आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं। कार्यक्षेत्र पर आपके विचारों को महत्व मिलेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

मेष राशि वालों आज आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं। कार्यक्षेत्र पर आपके विचारों को महत्व मिलेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता मिलेगी। आज आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।

वृष राशि वालों आज व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है, जो भविष्य में लाभदायक रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने के योग हैं। लव लाइफ में थोड़ी अनबन हो सकती है, बातचीत से सुलझाएं। मेडिकल के छात्रों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मौसमी बुखार हो सकता है।

मिथुन राशि वालों आज आप प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना सकते हैं। ऑफिस में सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे। पेट में गैस या अपच की समस्या हो सकती है।

कर्क राशि वालों आज पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें, धोखा मिल सकता है। बिजनेस में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। छात्र अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करें। आज तनाव कम लें, मानसिक शांति के लिए योग करें।

सिंह राशि वालों आज आपकी किस्मत चमकेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे। इंजीनियरिंग के छात्र आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सेहत उत्तम रहेगी, पुराना रोग खत्म होगा।

कन्या राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को यात्रा से लाभ होगा। जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं। पढ़ाई में मन कम लगेगा, एकाग्रता बढ़ाएं। त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है, सावधानी बरतें।

तुला राशि वालों आज खर्च बढ़ सकते हैं, बजट का ध्यान रखें। ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन आप उसे समय पर पूरा कर लेंगे। लव लाइफ में प्यार बढ़ेगा। टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को अच्छी इंटर्नशिप मिल सकती है। सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

वृश्चिक राशि वालों आज अचानक धन लाभ होने के योग हैं। बिजनेस में कोई जोखिम लेने से बचें। वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी महसूस हो सकती है। छात्र नई चीजें सीखने का प्रयास करें। सुस्ती महसूस होगी, पौष्टिक आहार लें।

धनु राशि वालों आज आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट सफल होगा। नौकरीपेशा लोगों को बॉस का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। प्रतियोगी छात्र आज अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

मकर राशि वालों आज आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। जीवनसाथी से किसी बात पर बहस हो सकती है। छात्रों को ग्रुप स्टडी से फायदा होगा। कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।

कुंभ राशि वालों आज पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। लव लाइफ में नए साथी की तलाश पूरी हो सकती है। आईटी क्षेत्र के छात्रों को सफलता मिलेगी। बाहर के खाने से बचें, फूड पॉइजनिंग का डर है।

मीन राशि वालों आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। बिजनेस में बड़ा मुनाफा होगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। विद्यार्थी आज किसी प्रोजेक्ट को लेकर व्यस्त रह सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर्याप्त नींद लें।