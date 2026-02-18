आपका राशिफल- 18 फरवरी, 2026

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। युवा किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।

वृष राशि वालों आज का दिन संतुलित और शुभ रहेगा। बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। किसी प्रिय व्यक्ति से अचानक मुलाकात होने की संभावना है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन राशि वालों आज का दिन उत्साह से भरा रह सकता है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं। परिवार में किसी छोटे समारोह या आयोजन की योजना बन सकती है। संतान मनोरंजन और खेलकूद में व्यस्त रह सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज नए लोगों से संपर्क बढ़ने के योग बन रहे हैं, खासकर कार्य से जुड़ी मीटिंग्स में। धन निवेश से पहले किसी अनुभवी सदस्य की सलाह लेना लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में खुशखबरी या उपहार मिल सकता है। सेहत को लेकर सतर्क रहें।

सिंह राशि वालों आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। व्यापार से जुड़े मामलों में सावधानी रखना आवश्यक है। जीवनसाथी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कन्या राशि वालों आज का दिन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। नौकरी करने वालों पर काम का दबाव बढ़ सकता है। व्यापारियों को अपने कार्य से नई पहचान मिल सकती है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा।

तुला राशि वालों आज का दिन सुखद परिणाम देने वाला है। मित्रों के साथ पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं। परिवार में नए सदस्य के आने की संभावना है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

वृश्चिक राशि वालों आज संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में चल रही दूरी खत्म हो सकती है। बाहर का भोजन करने से बचें और खानपान का ध्यान रखें।

धनु राशि वालों आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बना सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। निजी बातें हर किसी से साझा करने से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर राशि वालों आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। युवाओं को अपने लक्ष्य पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। कानूनी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। व्यापारी अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना सकते हैं। निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है।

मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। युवाओं को मनचाहा कार्य मिलने के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का उचित फल मिल सकता है। अविवाहित लोग किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।