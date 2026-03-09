आपका राशिफल- 9 मार्च, 2026

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। कामकाज में अचानक कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। कामकाज में अचानक कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा। सेहत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें।

वृष राशि वालों आज आपको धैर्य के साथ फैसले लेने की जरूरत है। किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा। मित्रों के साथ मूवी देखने जाने के प्लान बन सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

मिथुन राशि वालों आज आपके विचारों में सकारात्मकता रहेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात या बातचीत मन को हल्का कर सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। सेहत सही रहेगी।

कर्क राशि वालों आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है। परिवार और कामकाज में तालमेल बनाकर रखें। नौकरी या व्यापार में छोटी-मोटी चुनौतियां आ सकती हैं, धैर्य रखें। बाहर की चीज़ों से परहेज़ रखें, सेहत सही रहेगी।

सिंह राशि वालों आज आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। आपकी नेतृत्व क्षमता से लोग प्रभावित हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने की संभावना है। जीवनसाथी के साथ कही घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। सेहत बिगड़ सकती है, ख्याल रखें।

कन्या राशि वालों आज आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। पैसों के निवेश में समझदारी से काम लें। सेहत के लिहाज़ से दिन सामान्य रहेगा।

तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशहाली भरा रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। बेरोज़गारों को काम मिल सकता है। घर में किसी पार्टी का आयोजन हो सकता है। सेहत सही रहेगी।

वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें। आज घर के बड़ो की बात को न टाले। सेहत सामान्य रहेगी।

धनु राशि वालों आज आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं। आज किसी वरिष्ठ से मुलाकात हो सकती है। पार्टनर से चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा। आज सिर दर्द परेशान कर सकता है।

मकर राशि वालों आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना हो सकती है। नया काम शुरु करने के बारे में सोच रहे हैं तो परिवार से सहयोग मिल सकता है। भाई-बहन से किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है। सेहत सही रहेगी।

कुंभ राशि वालों आज का दिन सीखने और आगे बढ़ने का है। किसी नए काम या योजना की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों का साथ मनोबल बढ़ाएगा। सिगंल जातकों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। तला भुना न खाएं, सेहत सही रहेगी।

मीन राशि आज आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। कोर्च कचहरी में फैसला आपके हक में आ सकता है। संतान की संगत पर ध्यान देने की ज़रुरत है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।