Dhanu Rashifal 9 March : 9 मार्च को टल जाएगी धनु राशि वालों की हर मुसीबत, जानें कैसे चमकेगा आपका भाग्य

Dhanu Rashifal 9 March : 9 मार्च का दिन धनु राशि वालों के लिए एक नई सुबह और नई आशा लेकर आया है। यदि पिछले कुछ दिनों से आप अज्ञात भय, शत्रुओं की साजिश या काम में रुकावटों से परेशान थे, तो आज का दिन आपके लिए "संकटमोचन" साबित होने वाला है। सितारों की चाल बता रही है कि आज दैवीय कृपा आप पर बनी हुई है, जिससे आपकी हर मुसीबत तिनके की तरह उड़ जाएगी।

मुसीबतों का अंत: टल जाएगा हर बड़ा खतरा

धनु राशि के जातक अपनी निडरता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां उन्हें थका देती हैं। आज आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर एक ऐसा घेरा बना रहा है जो आपको बाहरी बाधाओं से बचाएगा। यदि कोई कानूनी उलझन थी या कोई गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, तो आज वह खुद ही पीछे हट जाएगा। मानसिक उलझनें और अनिद्रा जैसी समस्याएं आज समाप्त होंगी। आप खुद को बहुत सुरक्षित और शांत महसूस करेंगे।

भाग्य का चमकना

9 मार्च को आपका 'भाग्य भाव' सक्रिय है। इसका मतलब है कि आज आपकी मेहनत को किस्मत का 100% साथ मिलने वाला है। भाग्य के सहयोग से आज आपको कोई ऐसी जानकारी या समाचार मिल सकता है जो आपके करियर की दिशा बदल दे।

जो काम होते-होते रह जाते थे, वे आज बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। विशेष रूप से बैंक, प्रॉपर्टी और विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता निश्चित है। आज आपका मन पूजा-पाठ या किसी नेक काम में लगेगा, और यही आध्यात्मिक शक्ति आपके भाग्य को और अधिक बल प्रदान करेगी।

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं। आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और सहकर्मी आपकी कार्यशैली का अनुसरण करेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन निवेश के लिए उत्तम है। यदि आप किसी नए बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं या नई तकनीक अपनाना चाहते हैं, तो आज का दिन सफलता की गारंटी देता है। जो लोग शिक्षा, कानून या सलाह देने वाले क्षेत्रों में हैं, उनकी आय में आज भारी बढ़ोतरी होने के योग हैं।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी संतोषजनक रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया था, तो आज उसे वापस मांगने का सही समय है। भाग्य के साथ से वह पैसा वापस मिल सकता है।

पारिवारिक और प्रेम संबंध

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में मधुरता घोलने वाला है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए किसी बड़ी मुसीबत को टालने का मुख्य कारण बनेगा। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा। यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात प्रेम संबंधों में बदल सकती है।

धनु राशि के लिए आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

विष्णु सहस्रनाम का पाठ: आज भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें।

पीला रंग: आज अपने पहनावे में पीले या सुनहरे रंग का प्रयोग करें। यह रंग आपके आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ाएगा।

दान: किसी मंदिर में चने की दाल या केसर का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा।

मंत्र: 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवे नम:' का 108 बार जाप करें।

