Mesh Rashifal 9 March : सावधान मेष राशि ! 9 मार्च को हाथ लगेगा बड़ा अवसर, चूक गए तो पछताएंगे

Edited By Sarita Thapa, Updated: 09 Mar, 2026 12:31 AM

मेष राशि वालों के लिए 9 मार्च का दिन ऊर्जा और संभावनाओं से भरा रहेगा। ग्रहों की स्थिति एक ऐसे 'गोल्डन चांस' की ओर इशारा कर रही है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

Mesh Rashifal 9 March : मेष राशि वालों के लिए 9 मार्च का दिन ऊर्जा और संभावनाओं से भरा रहेगा। ग्रहों की स्थिति एक ऐसे 'गोल्डन चांस' की ओर इशारा कर रही है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन याद रखिए, अवसर जितने बड़े होते हैं, वे उतनी ही जल्दी हाथ से फिसल भी जाते हैं।

करियर और व्यापार

आज कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता चरम पर होगी। यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो बॉस की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी या नए प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापारियों के लिए किसी बड़ी डील पर मुहर लगने के संकेत हैं। आज आलस को खुद पर हावी न होने दें। अगर आपने "कल करेंगे" वाली आदत दिखाई, तो यह बड़ा मौका कोई और ले जा सकता है।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत है। निवेश किए गए पुराने पैसों से अचानक लाभ मिल सकता है। अगर आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन शुभ है, बस अपने Gut Feeling पर भरोसा रखें।

व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य

परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा। ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन जोश में आकर भारी वजन उठाने या जल्दबाजी में गाड़ी चलाने से बचें।

क्यों है पछतावे का डर ?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 9 मार्च को ग्रहों का गोचर आपकी राशि के पक्ष में है। अक्सर हम 'कल करेंगे' के चक्कर में उन अवसरों को खो देते हैं जो साल में एक ही बार आते हैं। आज का दिन Active का है, न कि आलस्य का।

मेष राशि वालों के लिए मंत्र: आज सक्रियता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है।

आज के लिए खास टिप्स

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

उपाय: आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में देरी न करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ