आपका राशिफल- 17 मार्च, 2026

मेष राशि वालों आज आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। कार्यक्षेत्र पर सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी, पार्टनर के साथ पुरानी यादें साझा करेंगे।

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मेष राशि वालों आज आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। कार्यक्षेत्र पर सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी, पार्टनर के साथ पुरानी यादें साझा करेंगे। छात्र अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग का सहारा लें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।

वृष राशि वालों आज व्यापार में नई साझेदारी से लाभ होने के योग हैं। ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दें, राजनीति से दूर रहें। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज कड़ी मेहनत करनी होगी। आज आंखों में जलन या भारीपन महसूस हो सकता है।

मिथुन राशि वालों आज आपको धन के लेन-देन में बहुत सावधानी बरतनी होगी। बिजनेस में कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, वाणी पर संयम रखें। छात्रों को शिक्षकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द की शिकायत रह सकती है।

कर्क राशि वालों आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आज नई दिशा मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, लेकिन बाहर के खाने से परहेज करें।

सिंह राशि वालों आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार में बड़ा निवेश करने के लिए दिन उत्तम है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, उपहार मिल सकता है। जो छात्र विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। आज कंधों या गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है।

कन्या राशि वालों आज ऑफिस में काम का बोझ अधिक रह सकता है। व्यापारियों को आज सामान्य लाभ होगा। लव पार्टनर के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है, खुलकर बात करें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। सेहत का ध्यान रखें, पेट संबंधी परेशानी होने का डर है।

तुला राशि वालों आज आपकी रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्यापारिक यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के छात्र सफल होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

वृश्चिक राशि वालों आज आपको करियर में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के प्रबल योग हैं। वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है। छात्र अपनी लिखाई पर ध्यान दें, परीक्षा में लाभ होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न रहें, सुस्ती छाई रह सकती है।

धनु राशि वालों आज आपका दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है। पार्टनर के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी। मेडिकल के छात्रों को मेहनत का मीठा फल मिलेगा। पुरानी बीमारी से राहत मिलने की संभावना है, ताजगी महसूस करेंगे।

मकर राशि वालों आज फिजूलखर्ची से बचें, बजट बिगड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। लव लाइफ में नया मोड़ आ सकता है। छात्रों को आज अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। घुटनों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है।

कुंभ राशि वालों आज जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। प्रतियोगी छात्र आज अपनी तैयारियों को लेकर उत्साहित रहेंगे। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन रात को हल्का भोजन करें।

मीन राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहेगा। बिजनेस में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पार्टनर के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, वरना अनबन हो सकती है। आर्ट्स के विद्यार्थियों को आज सराहना मिलेगी। त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है, सावधानी बरतें।