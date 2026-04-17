मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है। आज आपके सामने कुछ नए फैसले आ सकते हैं, जिन्हें सोच-समझकर लेना जरूरी होगा।

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है। आज आपके सामने कुछ नए फैसले आ सकते हैं, जिन्हें सोच-समझकर लेना जरूरी होगा। कामकाज में आपका मन लगा रहेगा। घर में किसी नए सदस्य के आने से खुशी का माहौल रहेगा। आज थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है, आराम करें।

आज का राशिफल 17 अप्रैल, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा



Tarot Card Rashifal (17th April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन



लव राशिफल 17 अप्रैल- अजी रूठकर अब कहां जाइयेगा



Aaj Ka Good Luck (17th April 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए स्थिरता लेकर आएगा। धन के मामले में कोई पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों को और मेहनत करने की ज़रुरत है। नौकरीपेशा जातकों को परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। सेहत पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी।

मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों के मुकाबले बेहतर रहेगा। किसी मीटिंग के दौरान किसी खास से मुलाकात हो सकती है। नौकरी में बदलाव की संभावना बन सकती है। खानपान में लापरवाही न करें।

कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपको अपने काम में धैर्य रखने की आवश्यकता है। कुछ कार्य उम्मीद से धीमे पूरे होंगे। मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकते हैं। सेहत को प्रति सतर्क रहने की ज़रुरत है।

सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए नई चुनौतियां लेकर आ सकता है लेकिन आप अपनी समझदारी से उन्हें पार कर लेंगे। युवा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से ठीक रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी।

कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। कार्यों की अधिकता के कारण परेशान हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। माता पिता के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है।

तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा।कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी करने वाले जातकों को पहले के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी करीबी से मतभेद हो सकता है, अपनी वाणी पर संयम रखें। सेहत के लिहाज़ से दिन सही रहेगा।

वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। काम की तलाश कर रहे लोगों को कोई नया अवसर मिल सकता है। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, जिससे घर में आयोजन का माहौल बन सकता है। सिंगल जातक आज किसी से अपने मन की बात बोल सकते हैं। आज बाहर के खाने से परहेज़ रखें, पेट की समस्या हो सकती है।

धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। उधार पर दिया पैसा आज वापस मिल सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के योग बन सकते हैं। सेहत के लिहाज़ से दिन सामान्य रहेगा।

मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहेगा। व्यापार करने वालों को मनचाही डील मिल सकती है। सरकारी नौकरी वालों को प्रमोशन मिल सकती है। पैसों का निवेश करने से पहले किसी समझदार व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। आज बदन में दर्द हो सकती है, आराम रखें।

कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में काम के बोझ से राहत मिल सकती है। व्यापार से जुड़े निर्णय लेने से पहले घर के बड़ो की सलाह अवश्य लें। लव लाइफ में प्रेम बना रहेगा। सेहक को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें।

मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए संतोषजनक रहेगा। घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। नौकरीपेशा जातकों को शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रुरत है। संतान की संगत को लेकर परेशानी हो सकती है। सेहत में हल्का उतार-चढ़ाव हो सकता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ