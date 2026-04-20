आज का राशिफल- 20 अप्रैल 2026

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। आज आप अपने अंदर की नेतृत्व करने की क्षमता का उभारने की कोशिश करेंगे।

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। आज आप अपने अंदर की नेतृत्व करने की क्षमता का उभारने की कोशिश करेंगे। आज किसी भी प्रकार के लेन-देन में सोच समझकर की आगे बढ़े। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। थकावट महसूस हो सकती है, सेहत का ख्याल रखें।

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वृष राशि वालों आज का दिन आपका आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आज कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। बिज़नेस में आज छोटी-छोटी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें पार कर लेंगे। धन से जुड़े मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। नौकरीपेशा जातकों पर काम का बोझ बढ़ सकता है। घर में किसी के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। नए लोगों से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। सेहत के लिहाज़ से दिन सही रहेगा।

कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा।आज का दिन घर से जुड़े कामों को पूरा करने में निकल सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। आज किसी खास से अचानक से मुलाकात हो सकती है। सेहत के लिहाज़ से दिन बढ़िया रहेगा।

सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी पुराने मामले का समाधान मिल सकता है। बेफिजूल के खर्चों को कम करें, आर्थिक परेशानी हो सकती है। आज आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। सेहत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें।

कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। साझेदारी के बिज़नेस में लाभ हो सकता है। कोई वाहन लेने का सोच सकते हैं। जीवनसाथी के साथ घूमने जा सकते हैं। आज मौसम में बदलाव के चलते सेहत पर असर हो सकता है, ध्यान रखें।

तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्रों से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। व्यापार से जुड़े कामों पर बड़ों से सलाह कर सकते हैं। आज गले में दर्द हो सकता है, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें।

वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। घर में किसी बात पर बहस हो सकती है। आज जितना हो सके अपने मन को शांत रखें। बाहर के कामों को पूरा करने में मित्रों का सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज कामकाज को पूरा करने में सहकर्मियों की मदद कर सकते हैं। सिंगल जातक पहली ही नज़र में किसी को दिल दे बैठेंगे। बहन-भाई के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी।

मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की ज़रुरत है। दोस्त की कही कोई बात मन को ठेस पहुंचा सकती है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। आज बदन दर्द हो सकता है, आराम रखें।

कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। परीक्षा की तैयारी कर रहे जातक किसी अनुभवी से सलाह ले सकते हैं। उधार पर दिया पैसा वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। प्रेमी अपने पार्टनर से दिल की बात बोल सकते हैं। पैसों के मामले में दिन सही रहेगा। नौकरीपेशा जातकों का प्रदर्शन भी पहले से अच्छा रहेगा। सेहत सही रहेगी।

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