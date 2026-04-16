Daily Horoscope: आज आपकी कुंडली में क्या है, यह जानने के लिए पढ़ें अपनी राशि

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 16 Apr, 2026 08:19 AM
मेष- चू,चे,चो, ला,ली,लू,ले,लो,अ
अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न तथा भागदौड़ करेंगे, उसमें
मेष- चू,चे,चो, ला,ली,लू,ले,लो,अ
अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न तथा भागदौड़ करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर मधुरता रहेगी।
वृष- ई,उ,ए,ओ,वा,वी,वु,वे,वो
सितारा शाम तक पेट के लिए ढीला, मर्यादित खान-पान करें मगर बाद में समय बाधाओं वाला होगा।
मिथुन- क,की,कु,घ,छ,के,को,ह
आमतौर पर मजबूत सितारा आपको कामकाजी तौर पर व्यस्त, एक्टिव तथा इफैक्टिव रखेगा।
कर्क- हि,हे,हु,हो,डा,डी,डू,डे,डो
सितारा शाम तक कारोबारी दशा ठीक रखेगा, मगर बाद में समय धन हानि परेशानी देने वाला बनेगा।
सिंह- मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टु,टे
सितारा शाम तक कामकाजी कामों के लिए अच्छा, मगर बाद में विपरीत हालात के साथ निपटना पड़ सकता है।
कन्या- टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठे,पे,पो
लोहा, लोहा मशीनरी, सरिया, स्टील फर्नीचर का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
तुला- रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते
पूरा परहेज रखने के बावजूद पेट में कुछ न कुछ खराबी रहेगी, इसलिए सेहत को सूट न करने वाली चीजें खान-पान में कम यूज करें।
वृश्चिक- तो,ना,नी,नू,ने, यो,या,यि,यु
सितारा शाम तक कामकाजी कामों के लिए बेहतर बनेगा, शत्रु भी समक्ष ठहर न सकेंगे, मगर बाद में परेशानी बढ़ेगी।
धनु- ये,यो,भा,भी,भू,धा,फ,ढ,भे
व्यापार तथा कामकाजी दशा अच्छी, जिस काम के लिए सोच-विचार करेंगे, उसमें कुछ न कुछ बेहतरी जरूर होगी।
मकर- भो,जा,जी,जू,खि, खा,खु, खो, गा,गि
आम सितारा मजबूत जो आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, धार्मिक कामों में रुचि, इज्जत-मान की प्राप्ति।
कुम्भ- गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द
सितारा शाम तक कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला मगर बाद में कामकाजी दशा सुधरेगी।
मीन- दा,दु,थ,झ,दे,दो,चा,चि
सितारा शाम तक बेहतर, यत्न करने पर कोई स्कीम प्रोग्राम सिरे चढ़ सकता है, मगर बाद में समय परेशानी वाला बनेगा।