    3. | Daily Horoscope: आज आपकी कुंडली में क्या है, यह जानने के लिए पढ़ें अपनी राशि

Daily Horoscope: आज आपकी कुंडली में क्या है, यह जानने के लिए पढ़ें अपनी राशि

Edited By Updated: 16 Apr, 2026 08:19 AM

​​​​​​​मेष- चू,चे,चो, ला,ली,लू,ले,लो,अ  अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न तथा भागदौड़ करेंगे, उसमें

मेष- चू,चे,चो, ला,ली,लू,ले,लो,अ 
अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न तथा भागदौड़ करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर मधुरता रहेगी।

वृष- ई,उ,ए,ओ,वा,वी,वु,वे,वो 
सितारा शाम तक पेट के लिए ढीला, मर्यादित खान-पान करें मगर बाद में समय बाधाओं वाला होगा।

मिथुन- क,की,कु,घ,छ,के,को,ह
आमतौर पर मजबूत सितारा आपको कामकाजी तौर पर व्यस्त, एक्टिव तथा इफैक्टिव रखेगा।

कर्क- हि,हे,हु,हो,डा,डी,डू,डे,डो
सितारा शाम तक कारोबारी दशा ठीक रखेगा, मगर बाद में समय धन हानि परेशानी देने वाला बनेगा।

सिंह- मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टु,टे 
सितारा शाम तक कामकाजी कामों के लिए अच्छा, मगर बाद में विपरीत हालात के साथ निपटना पड़ सकता है।

कन्या- टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठे,पे,पो
लोहा, लोहा मशीनरी, सरिया, स्टील फर्नीचर का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

आज का राशिफल 16 अप्रैल, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (16th April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 16 अप्रैल- अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू, कहां खत्म , ये मंज़िलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके, ना हम

Aaj Ka Good Luck (16th April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला- रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते
पूरा परहेज रखने के बावजूद पेट में कुछ न कुछ खराबी रहेगी, इसलिए सेहत को सूट न करने वाली चीजें खान-पान में कम यूज करें।

वृश्चिक- तो,ना,नी,नू,ने, यो,या,यि,यु
सितारा शाम तक कामकाजी कामों के लिए बेहतर बनेगा, शत्रु भी समक्ष ठहर न सकेंगे, मगर बाद में परेशानी बढ़ेगी।

धनु- ये,यो,भा,भी,भू,धा,फ,ढ,भे
व्यापार तथा कामकाजी दशा अच्छी, जिस काम के लिए सोच-विचार करेंगे, उसमें कुछ न कुछ बेहतरी जरूर होगी।

मकर- भो,जा,जी,जू,खि, खा,खु, खो, गा,गि
आम सितारा मजबूत जो आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, धार्मिक कामों में रुचि,  इज्जत-मान की प्राप्ति।

कुम्भ- गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द
 सितारा शाम तक कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला मगर बाद में कामकाजी दशा सुधरेगी।

मीन- दा,दु,थ,झ,दे,दो,चा,चि
सितारा शाम तक बेहतर, यत्न करने पर कोई स्कीम प्रोग्राम सिरे चढ़ सकता है, मगर बाद में समय परेशानी वाला बनेगा।

Related Story

Trending Topics

