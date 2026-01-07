शिरोमणि कमेटी बोली- अकाल तख्त के आदेशों का पालन करेंगे, पुलिस के नहीं

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्पष्ट किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के मामले में श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों के अनुसार शिरोमणि कमेटी द्वारा पुलिस प्रशासन को किसी तरह का सहयोग नहीं किया जाएगा और न ही कोई रिकॉर्ड उपलब्ध...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

अमृतसर/जैतो (सर्बजीत, पराशर): शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्पष्ट किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के मामले में श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों के अनुसार शिरोमणि कमेटी द्वारा पुलिस प्रशासन को किसी तरह का सहयोग नहीं किया जाएगा और न ही कोई रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाएगा।

सचिव प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों की बैठक के बाद समूह मामले पर सिख संस्था का पक्ष स्पष्ट करते कहा कि जो इस मामले में दोषी कर्मचारी थे, उन संबंधी श्री अकाल तख्त साहिब की जांच रिपोर्ट के अनुसार शिरोमणि कमेटी ने कार्रवाई पूरी कर ली है। इस मामले पर श्री अकाल तख्त साहिब का आदेश सिख संस्था के लिए अंतिम है, जिसके अनुसार सरकार को कोई सहयोग नहीं दिया जा सकता।

उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों का निजी हितों के लिए उपयोग और रिकार्ड में हेरा-फेरी करने वाले 3 कर्मचारी कंवलजीत सिंह, बाज सिंह और दलबीर सिंह थे। उन्होंने अपने लालच के कारण शिरोमणि कमेटी के समूह प्रबंधन को ही बदनाम किया।



