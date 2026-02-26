Main Menu

Khatu Shyam Mela Special Update : खाटू श्याम मेले में उमड़ा जनसागर ! 4 दिन में 7 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, वहीं दिव्यांगों का सहारा बनी पुलिस

26 Feb, 2026

khatu shyam mela special update

खाटू श्याम जी के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले 2026 से जुड़ी यह बड़ी खबर भक्तों के उत्साह और प्रशासन के सेवाभाव की एक अद्भुत मिसाल पेश करती है। इस बार मेले में न केवल आस्था का रिकॉर्ड टूट रहा है, बल्कि खाकी का एक मानवीय चेहरा भी देखने को मिल रहा है।

Khatu Shyam Mela Special Update : खाटू श्याम जी के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले 2026 से जुड़ी यह बड़ी खबर भक्तों के उत्साह और प्रशासन के सेवाभाव की एक अद्भुत मिसाल पेश करती है। इस बार मेले में न केवल आस्था का रिकॉर्ड टूट रहा है, बल्कि खाकी का एक मानवीय चेहरा भी देखने को मिल रहा है। सीकर स्थित बाबा श्याम के दरबार में फाल्गुन मेले के शुरुआती 4 दिनों के भीतर ही करीब 7 लाख भक्तों ने शीश नवाया है। रींगस से खाटू धाम तक का पूरा रास्ता जय श्री श्याम के जयकारों और रंग-बिरंगे निशानों से पट गया है। प्रशासन को अनुमान है कि 21 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस 8 दिवसीय मेले में कुल श्रद्धालुओं की संख्या 30 से 35 लाख तक पहुंच सकती है।

पुलिस बनी 'सारथी': सेवा की अनूठी मिसाल
भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ राजस्थान पुलिस इस बार एक अलग रूप में नजर आ रही है। दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए पुलिसकर्मी 'सारथी' की भूमिका निभा रहे हैं।

कंधों का सहारा: कतारों में चलते समय जब दिव्यांग या अत्यधिक वृद्ध श्रद्धालु थक जाते हैं, तो तैनात जवान उन्हें सहारा देकर या अपनी गोद में उठाकर बाबा के विग्रह तक पहुँचा रहे हैं।

सेल्फी विद पुलिस: भक्तों और पुलिस के बीच सकारात्मक संबंध बनाने के लिए 'सेल्फी प्रतियोगिता' जैसी पहल भी की गई है, जिससे पुलिस का मानवीय और मित्रवत चेहरा सामने आया है।

सुरक्षा और सुविधाएं:
5,000 से अधिक जवान: मेले की सुरक्षा के लिए चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है।

CCTV और ड्रोन: भीड़ पर नजर रखने के लिए 450 से ज्यादा कैमरों और आधुनिक ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है।

नया रूट: भीड़ को देखते हुए इस बार एग्जिट गेट्स बढ़ाए गए हैं और 75 फीट ग्राउंड पर विशेष ओवरब्रिज बनाया गया है ताकि आवाजाही सुगम रहे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 


 

