Annapurna Mata: घर में चाहते हैं बरकत तो इस जगह लगाए मां अन्नपूर्णा की तस्वीर, भरे रहेंगे भंडार

Annapurna Mata Photo in Kitchen: घर की महिलाओं का अधिकतर समय किचन में ही निकलता है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर काम रसोई में ही होता है। ये घर की सबसे अहम जगह होती है क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार यहां मां अन्नपूर्णा वास करती हैं। अक्सर लोग वास्तु के अनुसार बैडरूम, ड्रांइग रूम और घर के अन्य भागों को सेट कर लेते हैं लेकिन किचन को भूल जाते हैं। किचन और वास्तु का सीधा कनेक्शन घर की सुख-समृद्धि से होता है। अत: इसकी खूबसूरती और सौभाग्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं, किस तरह की और कैसी तस्वीर रसोई घर के लिए शुभ होती है:

Which colour is good for kitchen किचन के लिए कौन सा रंग शुभ होता है

वास्तु के अनुसार किचन के लिए भी बहुत से नियम बताए गए हैं। रसोई में सफ़ेद या हल्के रंग की तस्वीर लगाना शुभ माना गया है। ऐसा करना से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स में बनाया हुआ खाना परिवार के लिए अच्छा होता है और इससे घर में सुख-शांति भी बनी रहती है।

Goddess Annapurna Photo In Kitchen रसोई में देवी अन्नपूर्णा की फोटो

हर हिंदू घर में मंदिर होता है और उसमें बहुत से देवी-देवताओं की तस्वीर अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार लगाई जाती है। इसी तरह किचन को भी मंदिर माना गया है। हिंदू धर्म में हर देवी-देवता का विशेष महत्व है। ऐसे ही रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाना बहुत अच्छा माना गया है। मां अन्नपूर्णा की कृपा से अन्न की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है।

Put a picture in this direction इस दिशा में लगाएं तस्वीर

वास्तु के अनुसार हर चीज की अपनी ही एक दिशा निर्धारित होती है। सही दिशा का उपयोग करने से वे अपना संपूर्ण शुभ फल देती है। किचन में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर आग्नेय कोण में लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सौभाग्य आता है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी सही रहता है।

रसोई घर में चूल्हें को हमेशा आग्नेय कोण में ही रखना चाहिए।

भोजन बनाने वाले का मुख पूर्व की तरफ रहना चाहिए। यदि ऐसा न हो सके तो उतर-पश्चिम में मुंह करके भी भोजन पकाया जा सकता है।

खाना खाने के बाद कभी भी हाथ बर्तन में नहीं धोने चाहिए।

संभव हो तो लाल रंग का बल्ब रसोई घर में लगाने से भाग्य प्रबल होता है।