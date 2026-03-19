Aquarius Horoscope 20 march 2026 : कुंभ राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर या संभल कर चलने की जरूरत

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 20 Mar, 2026 03:50 AM

Kumbh Rashifal 20 march 2026 आज का कुंभ राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए अवसरों और सतर्कता दोनों का संकेत लेकर आया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति आपके द्वितीय भाव (धन, वाणी) और एकादश भाव (लाभ,...

Kumbh Rashifal 20 march 2026 आज का कुंभ राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए अवसरों और सतर्कता दोनों का संकेत लेकर आया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति आपके द्वितीय भाव (धन, वाणी) और एकादश भाव (लाभ, नेटवर्क) को प्रभावित कर रही है। इसका असर आपके आर्थिक जीवन, करियर और सामाजिक संबंधों पर साफ देखने को मिलेगा। यह दिन आपको आगे बढ़ने के मौके देगा, लेकिन हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी होगा।

ग्रह गोचर का प्रभाव

आज सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि का प्रभाव आपके जीवन में संतुलन और बदलाव का संकेत दे रहा है। शनि (आपके स्वामी ग्रह) अनुशासन और मेहनत की मांग करेंगे। सूर्य आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाएंगे। शुक्र रिश्तों और नेटवर्किंग में मदद करेंगे

चंद्रमा भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करेगा। यह ग्रह स्थिति बताती है कि आज आपको अपने निर्णयों में संतुलन और धैर्य बनाए रखना होगा।

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से आज का दिन अवसरों से भरा हुआ है।

नए अवसर:

नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत।

नए प्रोजेक्ट्स में भाग लेने का मौका।

यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो आज आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं।

चुनौतियां:

काम का दबाव बढ़ सकता है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा।

क्या करें:

अपने काम पर फोकस रखें।

टीमवर्क को महत्व दें।

समय पर कार्य पूरा करें।

व्यापारियों के लिए:

बिजनेस में विस्तार के अवसर मिलेंगे।

नए क्लाइंट्स से जुड़ने का मौका मिलेगा।

ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यों में लाभ होगा।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में आज का दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है।

सकारात्मक पक्ष:

आय में वृद्धि के योग।

नए स्रोत से धन लाभ।

निवेश से अच्छा रिटर्न।

सावधानी:

अनावश्यक खर्चों से बचें।

जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।

सलाह:

आज वित्तीय योजना बनाकर चलना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम जीवन में आज सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

रिलेशनशिप में:

पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।

आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा

सिंगल लोगों के लिए:

नया रिश्ता शुरू हो सकता है।

किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

चुनौतियां:

समय की कमी के कारण रिश्तों में दूरी आ सकती है।

क्या करें:

पार्टनर के लिए समय निकालें।

खुलकर संवाद करें।

विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा।

संभावित समस्याएं:

तनाव

थकान

क्या करें:

योग और ध्यान करें।

पर्याप्त नींद लें।

संतुलित आहार लें।

छात्रों और युवाओं के लिए

छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है। पढ़ाई में मन लगेगा। परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। युवाओं के लिए यह समय करियर को लेकर नए अवसरों को पहचानने का है।

आज का गुडलक

लकी रंग: नीला

लकी नंबर: 8

लकी समय: दोपहर 1:00 से 3:00 बजे

लकी दिशा: पश्चिम

शुभ उपाय (Upay)

शनि देव की पूजा करें

“ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें।

गरीबों को काले तिल या कंबल दान करें।

इन उपायों से बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी।

आज की सावधानियां

जल्दबाजी में निर्णय न लें।

अनावश्यक खर्चों से बचें।

रिश्तों में अहंकार न लाएं।

स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें।

20 मार्च 2026 का दिन कुंभ राशि वालों के लिए नए अवसरों और सतर्कता का संतुलन लेकर आया है। जहां एक ओर करियर और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं, वहीं दूसरी ओर गलत निर्णय परेशानी का कारण बन सकता है। यदि आप धैर्य, अनुशासन और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह दिन आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकता है।

आज का मंत्र: “सही निर्णय और संतुलन ही सफलता की कुंजी है।”