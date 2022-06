Vastu and  Astrology tips for Clothes: कपड़ों का चयन करते समय...

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 16 Jun, 2022 09:47 AM

Vastu and Astrology tips for Clothes: आजकल लोग ऑनलाइन कुछ भी कभी भी खरीद सकते हैं। वे किसी भी दिन और कभी कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं या फिर मन होने पर कभी बाजार चले जाते हैं लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कपड़ों को खरीदने का समय और दिन भी आपके भाग्य को काफी प्रभावित करता है। कपड़े किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। जहां शुक्रवार का दिन नए कपड़ों की खरीदारी के लिए शुभ होता है वहीं शनिवार का दिन सही नहीं माना गया है।

Vastu tips know which color clothes to wear on which day: वास्तु शास्त्र के तहत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुक्र ग्रह से संबंधित सफेद रंग के वस्त्र अधिक पहनने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए बृहस्पति ग्रह से संबंधित पीले रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं। शुक्र और गुरु ये दोनों ग्रह आपके जीवन में तरक्की, धन, सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य, खुशहाली के कारक माने जाते हैं। शादी की चाह रखने वाले कुंवारों को काले रंग के वस्त्रों को कम से कम पहनना चाहिए। जबकी गुलाबी, नारंगी और हल्के रंगों के कपड़े विवाह के योग बनाने में सहायक होते हैं।



कई लोग एक ही कपड़े को कुछ दिनों तक लगातार पहने रहते हैं जो कि वास्तु अनुसार सही नहीं माना जाता क्योंकि गंदे कपड़े पहनने से आपके जीवन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। गंदे कपड़े पहनकर पूजा करने से जहां आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, वहीं सेहत की दृष्टि से भी यह आदत सही नहीं है।