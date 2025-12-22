Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता की मौत...इमोशनल पोस्ट में छलका बेटे का दर्द

दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता की मौत...इमोशनल पोस्ट में छलका बेटे का दर्द

Edited By Updated: 22 Dec, 2025 11:05 PM

a great tragedy has struck the home of the legendary cricketer

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माइकल वॉन के घर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। उनके पिता ग्राहम वॉन का आकस्मिक निधन हो गया है। पिता के निधन की वजह से माइकल वॉन को एशेज सीरीज बीच में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड लौटना पड़ा। माइकल वॉन ने बताया...

इंटरनेशनल डेस्कः इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माइकल वॉन के घर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। उनके पिता ग्राहम वॉन का आकस्मिक निधन हो गया है। पिता के निधन की वजह से माइकल वॉन को एशेज सीरीज बीच में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड लौटना पड़ा। माइकल वॉन ने बताया कि उनके पिता कैंसर से जूझ रहे थे और वह उनके अंतिम समय में उनके साथ रह पाए, जिसे वह अपने लिए बेहद अहम मानते हैं।

सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट

सोमवार को माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट साझा करते हुए अपने दुख को शब्दों में बयां किया। उन्होंने लिखा कि “आंखों में आंसू लिए मैंने अपने हीरो, अपने गुरु, अपने सबसे अच्छे दोस्त और एक शानदार पिता को खो दिया।” माइकल वॉन ने यह भी कहा कि वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि वह अपने पिता के आखिरी 30 घंटों में उनके साथ रह सके। उन्होंने अपने पिता की याद में एक लंबा और भावुक संदेश लिखा, जिसने फैंस और क्रिकेट जगत को भावुक कर दिया।

शेफील्ड में हुआ निधन

ग्राहम वॉन ने शेफील्ड स्थित सेंट ल्यूक हॉस्पिस में अंतिम सांस ली। बताया गया कि उन्होंने माइकल वॉन के भाई की बाहों में दम तोड़ा। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी उनके पास मौजूद थे।

और ये भी पढ़े

क्रिकेट जगत ने जताया दुख

माइकल वॉन के पिता के निधन पर कई पूर्व और मौजूदा क्रिकेटरों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। वसीम जाफर, केविन पीटरसन, जेम्स फॉकनर समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए माइकल वॉन और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं।

एशेज सीरीज छोड़कर लौटे इंग्लैंड

हाल के दिनों में माइकल वॉन एशेज सीरीज की ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा थे और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे। लेकिन पिता की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्होंने तुरंत इंग्लैंड लौटने का फैसला लिया। एशेज सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इस समय 3-0 की अजेय बढ़त बना चुका है और सीरीज में अभी दो मुकाबले बाकी हैं।

माइकल वॉन का शानदार करियर

माइकल वॉन ने साल 2009 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। अपने लंबे और सफल करियर में उन्होंने 82 टेस्ट मैच, 86 वनडे मैच में इंग्लैंड टीम की कप्तानी की। उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने एशेज 2005 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जिसे आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार सीरीज माना जाता है। माइकल वॉन ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 7,728 रन बनाए थे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!