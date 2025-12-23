Banke Bihari Temple : राज्यपाल की मंजूरी के बाद श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 बना कानून

उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद यह विधेयक कानून बन गया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे सोमवार को सदन को इस संबंध में औपचारिक जानकारी देंगे। नए कानून के तहत श्री बांके...

लखनऊ (नासिर): उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद यह विधेयक कानून बन गया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे सोमवार को सदन को इस संबंध में औपचारिक जानकारी देंगे। नए कानून के तहत श्री बांके बिहारी जी मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। सरकार के अनुसार ट्रस्ट का उद्देश्य मंदिर की प्राचीन धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं को संरक्षित रखते हुए व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना है।

इस कानून के माध्यम से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, भीड़ प्रबंधन को सुदृढ़ करने और मंदिर से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस कानून के लागू होने से भक्तों की सुविधाओं में सुधार होगा और साथ ही मंदिर की पारंपरिक धार्मिक व्यवस्थाओं और आस्थाओं का पूरा सम्मान भी बना रहेगा।