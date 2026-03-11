BAPS Hindu Temple Abu Dhabi News : ईरान-इजरायल युद्ध के साए में आस्था पर विराम, PM मोदी द्वारा उद्घाटित अबू धाबी का BAPS मंदिर हुआ बंद

Main Menu

11 Mar, 2026

पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच छिड़े सीधे संघर्ष और बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों पर भी दिखने लगा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में स्थित भव्य BAPS हिंदू मंदिर को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर...

BAPS Hindu Temple Abu Dhabi News : पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच छिड़े सीधे संघर्ष और बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों पर भी दिखने लगा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में स्थित भव्य BAPS हिंदू मंदिर को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय UAE की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह और मौजूदा क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

मंदिर प्रबंधन की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, श्रद्धालुओं, स्वयंसेवकों और आगंतुकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्षेत्रीय अस्थिरता और मिसाइल/ड्रोन खतरों की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। शुरुआत में मंदिर को 9 मार्च तक बंद करने की सूचना दी गई थी, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब इसे अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

भले ही आम जनता के लिए प्रवेश वर्जित है, लेकिन मंदिर के भीतर रहने वाले स्वामी और संत नियमित पूजा-अर्चना जारी रखेंगे। वे विशेष रूप से विश्व शांति, सुरक्षा और मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। BAPS मंदिर के साथ-साथ अबू धाबी के एक अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र, अब्राहमिक फैमिली हाउस को भी सुरक्षा कारणों से फिलहाल बंद रखा गया है।

पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन
बता दें कि इस ऐतिहासिक पत्थर के मंदिर का उद्घाटन इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह मंदिर न केवल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है, बल्कि भारत और यूएई के बीच गहरी मित्रता और सहिष्णुता का प्रतीक भी है। प्रतिदिन यहां हजारों की संख्या में भारतीय प्रवासी और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक पहुंचते हैं।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष अपील
मंदिर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक चैनलों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। यूएई प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और तनावपूर्ण स्थिति के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। भक्त मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल रूप से जुड़ सकते हैं।

