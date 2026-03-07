Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Kashi Vishwanath Temple : काशी विश्वनाथ मंदिर ने रचा इतिहास, Women's Day पर काशी विश्वनाथ धाम में महिलाओं को बिना टिकट मिलेगी VIP एंट्री

Kashi Vishwanath Temple : काशी विश्वनाथ मंदिर ने रचा इतिहास, Women's Day पर काशी विश्वनाथ धाम में महिलाओं को बिना टिकट मिलेगी VIP एंट्री

Edited By Updated: 07 Mar, 2026 10:32 AM

kashi vishwanath temple

8 मार्च 2026, यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने एक ऐतिहासिक और सराहनीय निर्णय लिया है। इस दिन मंदिर में आने वाली सभी महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

Kashi Vishwanath Temple : 8 मार्च 2026, यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने एक ऐतिहासिक और सराहनीय निर्णय लिया है। इस दिन मंदिर में आने वाली सभी महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यह पहल न केवल महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि धर्म और अध्यात्म के केंद्र में शक्ति का स्थान सर्वोपरि है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में इस वीआईपी ट्रीटमेंट से देश-दुनिया से आने वाली महिला श्रद्धालु बिना किसी मानसिक या शारीरिक थकान के शांतिपूर्वक महादेव का जलाभिषेक कर सकेंगी।

बिना टिकट सुगम दर्शन की सुविधा
आमतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़ से बचकर जल्दी दर्शन करने के लिए सुगम दर्शन का टिकट लेना पड़ता है, जिसकी कीमत ₹300 होती है। लेकिन 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में, मंदिर प्रशासन ने सभी महिलाओं के लिए यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त कर दी है। यानी महिलाओं को बिना किसी शुल्क के वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत दर्शन कराए जाएंगे।

गेट नंबर 4 से मिलेगी सीधी एंट्री
मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा के अनुसार, महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए द्वार संख्या 4-बी को समर्पित किया गया है। यह गेट आमतौर पर काशी के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित होता है, लेकिन इस विशेष दिन पर यहां से केवल महिलाएं प्रवेश कर सकेंगी।

छोटे बच्चों वाली माताओं को प्राथमिकता
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन महिला श्रद्धालुओं की गोद में छोटे बच्चे (चाहे बालक हो या बालिका) होंगे, उन्हें कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सीधे गर्भगृह तक ले जाया जाएगा ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

और ये भी पढ़े

स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था
इस बार की पहल और भी खास है क्योंकि दर्शन के साथ-साथ महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच (Health Checkup) शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। मंदिर परिसर में ही महिलाएं अपनी सेहत की जांच करा सकेंगी।

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी जानकारी
समय: यह सुविधा मंदिर खुलने से लेकर बंद होने तक पूरे दिन उपलब्ध रहेगी।

काशीवासियों के लिए समय: स्थानीय निवासियों के लिए निर्धारित समय पहले की तरह ही आरक्षित रहेगा।

दस्तावेज: हालांकि एंट्री फ्री है, लेकिन सुरक्षा कारणों से अपना एक ID Proof साथ रखना हमेशा बेहतर होता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!