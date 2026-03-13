राष्ट्रपति मुर्मू का ब्रज दौरा, गोवर्धन परिक्रमा के बाद बांके बिहारी मंदिर में टेकेंगी माथा

Mathura News : भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च से तीन दिनों के लिए मथुरा के दौरे पर आने वाली हैं। इस दौरान वह ब्रज क्षेत्र के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन-पूजन करेंगी। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति गोवर्धन पहुंचकर गिरिराज जी की...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति वृंदावन में स्थित श्री रामकृष्ण मिशन अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग के लिए लाई गई एक अत्याधुनिक मशीन का उद्घाटन भी करेंगी। साथ ही वह वृंदावन और गोवर्धन के कुछ अन्य प्रमुख मंदिरों में भी दर्शन कर सकती हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए उनकी सुरक्षा टीम संभावित कार्यक्रम स्थलों का गोपनीय तरीके से निरीक्षण कर रही है।

वहीं जिला प्रशासन भी राष्ट्रपति के संभावित दौरे को ध्यान में रखते हुए सभी स्थानों पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। खास बात यह है कि पिछले छह महीनों के भीतर यह राष्ट्रपति मुर्मू का दूसरा मथुरा दौरा होगा। इससे पहले वह 25 सितंबर 2025 को मथुरा आई थीं, जहां उन्होंने अंतापाड़ा स्थित श्री कुब्जा कृष्ण मंदिर में दर्शन किए थे।