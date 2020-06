Best Motivational Story: विली बहुत शरारती था। वह स्वार्थी, दूसरों की उपेक्षा करने वाला तथा केवल अपने बारे में ही सोचने वाला था। उसे किसी की चिंता नहीं रहती थी। वह महंगे जूते तथा नया वीडियो गेम लेना चाहता था। इसके लिए वह अपने मां-बाप को तंग करता था। वह स्कूल में दूसरे बच्चों को भी तंग करता, उन्हें ‘संरक्षण’ देने के बदले उनसे मिठाई और पैसा वसूल करता था। वह अपने शिक्षकों के प्रति भी अशिष्ट था और प्राय: होमवर्क नहीं करता था। बच्चे उससे डरते थे इसलिए उसे नापसंद करते थे। इससे विली और अधिक झगड़ालु बन गया।

