स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में किया नई ऊर्जा का संचार : मोहन यादव

भोपाल (नवोदय टाइम्स): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वामी विवेकानन्द ने अपने विचारों से राष्ट्र के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार किया। वे एक महान चिंतक थे और केवल शरीर से नहीं बल्कि कर्म से भी युवा थे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

भोपाल (नवोदय टाइम्स): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वामी विवेकानन्द ने अपने विचारों से राष्ट्र के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार किया। वे एक महान चिंतक थे और केवल शरीर से नहीं बल्कि कर्म से भी युवा थे।

उन्होंने कहा कि योग हमारी परंपरा का हिस्सा है। सूर्य नमस्कार की योगिक क्रियाएं हमारे सम्पूर्ण जीवन का निचोड़ है। यह केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को सामान्यता से उत्कृष्टता की ओर लेकर जाने का बड़ा माध्यम है। मुख्यमंत्री सोमवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।