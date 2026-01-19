Main Menu

    Magh Gupt Navratri 2026: आज से गुप्त नवरात्रि, जानें 5 शक्तिशाली उपाय जो बदल सकते हैं जीवन

Magh Gupt Navratri 2026: आज से गुप्त नवरात्रि, जानें 5 शक्तिशाली उपाय जो बदल सकते हैं जीवन

Magh Gupt Navratri 2026 Upay: माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि को तंत्र-साधना, देवी उपासना और विशेष उपायों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन नौ दिनों में यदि श्रद्धा और नियमों के साथ कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति की सोई हुई किस्मत भी जाग सकती है। इस वर्ष माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक मनाई जाएगी।

धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दौरान किए गए सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जीवन की बाधाओं को दूर कर सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

PunjabKesari Magh Gupt Navratri

गुप्त नवरात्रि 2026 का महत्व
गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से अलग होती हैं क्योंकि इसमें पूजा, साधना और उपाय गुप्त, संयमित और एकांत में किए जाते हैं। यह समय विशेष रूप से देवी दुर्गा की शक्तियों को जाग्रत करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। गृहस्थ व्यक्ति भी इन दिनों सरल उपायों से माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

PunjabKesari Magh Gupt Navratri

Magh Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि के 5 प्रभावशाली उपाय
नवदुर्गा यंत्र की स्थापना करें
तंत्र शास्त्र में नवदुर्गा यंत्र को देवी का साक्षात स्वरूप माना गया है। गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में इस यंत्र की स्थापना करें। नौ दिनों तक विधिपूर्वक पूजा कर यंत्र को सिद्ध करें। नवरात्रि के बाद भी नियमित पूजा करें।
लाभ: जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा।

PunjabKesari Magh Gupt Navratri

जरूरतमंदों को दान करें
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में किया गया दान कई गुना फल देता है। भोजन, वस्त्र, अनाज, तिल-गुड़ या धन का दान करें। विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें।
लाभ: ग्रह दोषों से मुक्ति और जीवन के संकटों में कमी।

देवी मंत्रों का जाप करें
गुप्त नवरात्रि मंत्र साधना के लिए सर्वोत्तम समय मानी जाती है। देवी दुर्गा या काली के मंत्रों का जाप करें। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। मंत्र जाप से पहले किसी योग्य विद्वान या गुरु से मार्गदर्शन अवश्य लें। 
लाभ: मानसिक शांति, आत्मबल और मनोकामना पूर्ति।

देवी मंदिर में ध्वज (झंडा) अर्पित करें
गुप्त नवरात्रि में देवी मंदिर में केसरिया रंग का ध्वज अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि मंदिर में पहले से ध्वज हो, तो नया ध्वज पुजारी को सौंप दें। 
लाभ: जीवन की बाधाओं से मुक्ति और कार्यों में सफलता।

अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन करें
माघ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि विशेष फलदायी मानी जाती है। नौ कन्याओं को घर बुलाकर सात्विक भोजन कराएं।
उपहार और दक्षिणा देकर आदरपूर्वक विदा करें।
लाभ: देवी की विशेष कृपा से पारिवारिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं।

माघ गुप्त नवरात्रि 2026 देवी उपासना और साधना का अत्यंत शुभ अवसर है। इन नौ दिनों में श्रद्धा और नियमों के साथ किए गए सरल उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मान्यता है कि मां दुर्गा अपने भक्तों की हर कठिनाई दूर कर उन्हें सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

PunjabKesari Magh Gupt Navratri

