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Budh Gochar 2026 : बुद्धि के देवता बुध बदल रहे हैं चाल, इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 01:52 PM

budh gochar 2026

ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, तर्क, संचार और व्यापार का कारक माना जाता है। जब भी बुध अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे सोचने की क्षमता, करियर और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

Budh Gochar 2026 : ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, तर्क, संचार और व्यापार का कारक माना जाता है। जब भी बुध अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे सोचने की क्षमता, करियर और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। साल 2026 में बुध का होने वाला आगामी गोचर कुछ चुनिंदा राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। ग्रहों की इस चाल से न केवल नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, बल्कि छात्रों के लिए भी यह समय स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने जैसा होगा। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत इस गोचर से चमकने वाली है।

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मेष राशि 
मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर करियर में नई ऊर्जा लेकर आएगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे, तो यह सही समय है। आपकी Communication से उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एकाग्रता में सुधार महसूस होगा और परिणाम पक्ष में आ सकते हैं।

मिथुन राशि 
चूंकि बुध मिथुन राशि का स्वामी है, इसलिए इस गोचर का सबसे अधिक लाभ इसी राशि को मिलने की उम्मीद है। व्यापारियों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। अटका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं। रचनात्मक कार्यों से जुड़े छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है।

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कन्या राशि 
बुध का गोचर कन्या राशि वालों के लिए सुख-सुविधाओं के द्वार खोलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी तर्कशक्ति आपको दूसरों से आगे रखेगी। आपकी सलाह से कंपनी को बड़ा मुनाफा हो सकता है, जिससे आपका कद बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे युवाओं की बाधाएं दूर होंगी।

धनु राशि 
धनु राशि वालों के लिए बुध का प्रभाव आर्थिक मजबूती लेकर आएगा। जो लोग मार्केटिंग, वकालत या बैंकिंग क्षेत्र में हैं, उन्हें मनचाहा प्रमोशन या ट्रांसफर मिल सकता है। शोध और विज्ञान से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय अविष्कारों और नई खोजों वाला रहेगा।

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