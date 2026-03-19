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नवरात्रि के पहले दिन नैना देवी और बगलामुखी में भक्तों की अटूट कतारें, मां के दर्शन से निहाल हुए श्रद्धालु

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 05:01 PM

chaitra navratri 2026

आज 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों- माता नैना देवी और मां बगलामुखी में सुबह से ही आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है।

Chaitra Navratri 2026 : आज 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों- माता नैना देवी और मां बगलामुखी में सुबह से ही आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और पूरा वातावरण जय माता दी के उद्घोष से गुंजायमान है।

नैना देवी: पहाड़ियों पर गूंज रहे जयकारे
बिलासपुर जिले की पहाड़ियों पर स्थित श्री नैना देवी मंदिर के द्वार सुबह 4:00 बजे ही भक्तों के लिए खोल दिए गए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी से आए हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। भक्तों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद भी माता के दर्शन पाकर सारी थकान मिट गई।

मां बगलामुखी: पीतांबरा स्वरूप के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु
कांगड़ा के बनखंडी स्थित मां बगलामुखी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्रि के पहले दिन यहां विशेष हवन और शत्रुनुशानी पूजा का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर पीले फूलों से सजाया गया है और अधिकतर भक्त भी पीले वस्त्र धारण कर माँ की आराधना कर रहे हैं। जय मां बगलामुखी और जय माता दी के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया है।

प्रशासन की मुस्तैदी
भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिरों में अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है। श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी, चिकित्सा सुविधा और छाया की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि तपती धूप में उन्हें परेशानी न हो।

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घर बैठे दर्शन की सुविधा
जो श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए मंदिर न्यासों ने सोशल मीडिया और आधिकारिक वेबसाइटों पर लाइव आरती और दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

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