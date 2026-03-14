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Chanakya Niti : चाणक्य नीति के अनुसार, इन स्थानों पर रहने से जीवन में बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Edited By Updated: 14 Mar, 2026 11:17 AM

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Chanakya Niti :  आचार्य चाणक्य, जिन्हें भारतीय राजनीति और कूटनीति का पितामह माना जाता है, ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति में जीवन को सुखी, समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। उनके अनुसार, व्यक्ति की सफलता केवल उसकी...

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Chanakya Niti :  आचार्य चाणक्य, जिन्हें भारतीय राजनीति और कूटनीति का पितामह माना जाता है, ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति में जीवन को सुखी, समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। उनके अनुसार, व्यक्ति की सफलता केवल उसकी मेहनत पर नहीं, बल्कि उसके आसपास के वातावरण और निवास स्थान पर भी निर्भर करती है।

Chanakya Niti

चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के एक श्लोक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि मनुष्य को किन स्थानों पर भूलकर भी नहीं रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत स्थान का चयन करता है, तो उसके जीवन में पग-पग पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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आचार्य चाणक्य कहते हैं:

यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः।
न च विद्यागमः कश्चित्तं देशं परिवर्जयेत्।।

अर्थात्, जिस स्थान पर सम्मान न हो, आजीविका का साधन न हो, कोई मित्र या संबंधी न हो और जहाँ ज्ञान प्राप्ति की संभावना न हो, उस स्थान का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। आइए विस्तार से समझते हैं कि किन परिस्थितियों में स्थान आपके लिए कष्टकारी बन सकता है:

 जहां सम्मान न हो
चाणक्य के अनुसार, व्यक्ति के लिए उसका आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आप किसी ऐसे स्थान या समाज में रह रहे हैं जहां लोग आपकी योग्यता का आदर नहीं करते या जहां आपका बार-बार अपमान होता है, तो वहाँ रहना व्यर्थ है। अपमानजनक वातावरण में रहने से व्यक्ति का मानसिक मनोबल गिर जाता है, जिससे वह कभी उन्नति नहीं कर पाता।

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 जहां रोजगार या आजीविका के साधन न हों 
जीवन यापन के लिए धन का होना अनिवार्य है। चाणक्य नीति कहती है कि जिस स्थान पर व्यापार, कृषि या नौकरी के उचित अवसर न हों, वहां रुकना अपनी और अपने परिवार की उन्नति को रोकना है। आर्थिक तंगी न केवल भूख लाती है, बल्कि मानसिक तनाव और सामाजिक पतन का कारण भी बनती है। इसलिए, व्यक्ति को हमेशा ऐसे स्थान पर बसना चाहिए जहां वह अपनी मेहनत से धन अर्जित कर सके।

जहां कोई मित्र या बंधु न हो 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। संकट के समय परिवार और मित्रों का साथ बहुत जरूरी होता है। चाणक्य के अनुसार, यदि आप किसी ऐसे अनजान देश या स्थान पर रहते हैं जहां आपका कोई शुभचिंतक, रिश्तेदार या सच्चा मित्र नहीं है, तो आपत्ति के समय आप अकेले पड़ सकते हैं। सामाजिक सहयोग के बिना जीवन की कठिनाइयों से लड़ना लगभग असंभव हो जाता है।

जहां शिक्षा और ज्ञान का मार्ग न हो 
चाणक्य ने ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना है। यदि किसी स्थान पर अच्छे शिक्षक, विद्वान या सीखने के संसाधन मौजूद नहीं हैं, तो वह स्थान आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधकारमय साबित हो सकता है। जहाँ ज्ञान की चर्चा न हो, वहाँ अज्ञानता और अंधविश्वास का वास होता है, जो अंततः पतन की ओर ले जाता है।

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