Chandra Grahan 2026 : भारत में कल दिखेगा इस वर्ष का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण
Edited By Prachi Sharma,Updated: 02 Mar, 2026 08:24 AM
उज्जैन (वार्ता): इस साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 मार्च को भारत में दिखाई देगा। उज्जैन स्थित शासकीय जीवाजी वैधशाला ने इसको लेकर विज्ञप्ति जारी की है।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
उज्जैन (वार्ता): इस साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 मार्च को भारत में दिखाई देगा। उज्जैन स्थित शासकीय जीवाजी वैधशाला ने इसको लेकर विज्ञप्ति जारी की है।
वैधशाला के अधीक्षक डा. राजिंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताया कि पूर्णिमा के दिन ग्रहण दोपहर 3 बजकर 19 मिनट 7 सैकेंड पर शुरू होगा। इसका मध्यकाल शाम 5 बजकर 03 मिनट 7 सैकेंड पर रहेगा और मोक्ष सायंकाल 6 बजकर 47 मिनट 6 सैकेंड पर होगा। इस प्रकार ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट रहेगी।
विशेष रूप से यह ग्रहण भारत के पूर्वी भाग में दिखाई देगा, जहां सूर्यास्त जल्दी होता है। इसके अलावा पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर क्षेत्र और अमरीका में भी यह खगोलीय घटना देखी जा सकेगी।