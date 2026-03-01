Aaj Ka Good Luck (2nd March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Main Menu

2 मार्च 2026, सोमवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान रहने वाला है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन चंद्रमा की स्थिति आपकी मानसिक शांति और भौतिक सुखों को निर्धारित करेगी।

Aaj Ka Good Luck (2nd March 2026): 2 मार्च 2026, सोमवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान रहने वाला है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन चंद्रमा की स्थिति आपकी मानसिक शांति और भौतिक सुखों को निर्धारित करेगी। आज सौभाग्य योग और धृति योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो सभी 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ विशेष 'गुड लक' लेकर आया है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तृत गुडलक, शुभ संकेत और वे अचूक उपाय जो आपके दिन को बना सकते हैं शानदार।

मेष राशिफल
मेष राशि वालों के लिए आज का गुडलक उनके आत्मविश्वास में छिपा है। मंगल की कृपा से आपके रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे।
शुभ संकेत: दोपहर के बाद किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके करियर के लिए द्वार खोलेगा।
आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं।
शुभ रंग: गहरा लाल।

वृष राशिफल (Taurus)
वृष राशि के जातकों के लिए आज धन योग प्रबल है। आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं।
शुभ संकेत: बैंकिंग या निवेश से जुड़ा कोई पुराना मामला आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है।
आज का उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
शुभ रंग: चमकीला सफेद।

मिथुन राशिफल (Gemini)
मिथुन राशि वालों के लिए आज उनकी वाणी ही उनका गुडलक है। आपकी वाकपटुता से बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे।
शुभ संकेत: संचार माध्यमों (ईमेल या कॉल) के जरिए कोई बड़ा आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकता है।
आज का उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गाय को हरी घास खिलाएं।
शुभ रंग: हल्का हरा।

कर्क राशिफल (Cancer) 
चंद्रमा की अपनी राशि होने के कारण कर्क जातकों को आज मानसिक संतोष मिलेगा। परिवार में खुशियों का आगमन होगा।
शुभ संकेत: माता या किसी बुजुर्ग महिला से मिला आशीर्वाद आज आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा।
आज का उपाय: जल में सफेद चंदन मिलाकर स्नान करें और शिव चालीसा का पाठ करें।
शुभ रंग: दूधिया सफेद या चांदी।

सिंह राशिफल (Leo) 
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन राजसी ठाट-बाट और सम्मान वाला रहेगा। आपकी कार्यक्षमता चरम पर होगी।
शुभ संकेत: ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्ययोजना को हरी झंडी दे सकते हैं।
आज का उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
शुभ रंग: सुनहरा या नारंगी।

कन्या राशिफल (Virgo) 
कन्या राशि के जातक आज अपनी तार्किक शक्ति से बड़ी चुनौतियों को पार कर लेंगे। व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी।
शुभ संकेत: किसी पुराने मित्र से सहयोग मिलेगा जो आपकी आर्थिक उलझन को दूर करने में सहायक होगा।
आज का उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं और बुधवार के व्रत की कथा सुनें।
शुभ रंग: क्रीम या पिस्ता हरा।

तुला राशिफल (Libra)
तुला राशि वालों के लिए आज रिश्तों और धन के बीच संतुलन बनाने का दिन है। कला और रचनात्मकता में नाम कमाएंगे।
शुभ संकेत: पार्टनर के साथ मिलकर लिया गया कोई भी निवेश संबंधी निर्णय आज लाभकारी सिद्ध होगा।
आज का उपाय: मां लक्ष्मी की आरती करें और शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं।
शुभ रंग: आसमानी नीला।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का गुडलक उनकी 'इंट्यूशन' यानी छठी इंद्री में है। आप शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे।
शुभ संकेत: गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
आज का उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या सुंदरकांड का पाठ करें।
शुभ रंग: मैरून।

धनु राशिफल (Sagittarius)
धनु राशि वालों के लिए गुरु की कृपा से आज भाग्य के सितारे बुलंद रहेंगे। लंबी यात्रा सुखद और फलदायी रहेगी।
शुभ संकेत: किसी धार्मिक गुरु या बड़े भाई का मार्गदर्शन आपके करियर की दिशा बदल देगा।
आज का उपाय: मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
शुभ रंग: पीला।

मकर राशिफल (Capricorn)
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी और भूमि से जुड़े लाभ लेकर आ रहा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी।
शुभ संकेत: लोहे या मशीनरी के व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।
आज का उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गरीब को काला कंबल दान करें।
शुभ रंग: गहरा नीला।

कुंभ राशिफल (Aquarius)
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नई तकनीक और नए विचारों के क्रियान्वयन का है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
शुभ संकेत: किसी संस्था या सामाजिक समूह से जुड़ने का मौका मिलेगा जो भविष्य के लिए शुभ होगा।
आज का उपाय: पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) डालें और हनुमान जी की पूजा करें।
शुभ रंग: काला या ग्रे।

मीन राशिफल (Pisces)
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और आत्मिक सुख का है। आय के नए स्रोत बनेंगे।
शुभ संकेत: अटके हुए पैसे की अचानक प्राप्ति आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी।
आज का उपाय: मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें।
शुभ रंग: केसरिया।

