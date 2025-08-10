Daily horoscope: आज इन राशियों के जीवन में होगी खुशियों की Entry

Edited By Prachi Sharma,Updated: 10 Aug, 2025 11:09 AM

मेष : लोहा, लोहा-मशीनरी, हार्डवेयर का काम करने वालों को कामकाजी भागदौड़ का अच्छा नतीजा मिलेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।

वृष: सरकारी, गैर-सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, बड़े लोग भी मेहरबान तथा सॉफ्ट रुख रखेंगे, शत्रु कमजोर, तेजहीन रहेंगे।

मिथुन: धार्मिक तथा सामाजिक कामों में ध्यान, हर मोर्चा पर कदम बढ़त की तरफ रहेगा, आम हालात भी अनुकूल चलेंगे।

कर्क : सितारा सेहत के लिए कमजोर, लिमिट में खान-पान करना सही रहेगा, किसी की जिम्मेदारी में फंसने से भी बचना चाहिए।

सिंह: व्यापार तथा कामकाज की दशा सुखद, यत्नों, प्रोग्रामों में भी कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर भी तालमेल, सद्भाव बना रहेगा।

कन्या : विरोधियों को कमजोर समझने की भूल न करनी चाहिए, मन भी टैंस, कमजोर, डावांडोल तथा दुविधाग्रस्त रहेगा।

तुला: संतान के साथ तालमेल उपयोगी तथा फ्रूटफूल रहेगा, इरादों में मजबूती रहेगी, अर्थ दशा भी तसल्ली बख्श रहेगी।

वृश्चिक: प्रॉपर्टी के किसी काम के लिए आप के यत्न अच्छा नतीजा देंगे, मान-सम्मान की प्राप्ति, शत्रु कमजोर रहेंगे।

धनु : बड़े लोगों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफूल रहेगा, तेज प्रभाव बना रहेगा, विरोधी आप के सम्मुख ठहर न सकेंगे।

मकर : व्हीकल्स की सेल-परचेज तथा उन्हें डेकोरेट करने का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।

कुम्भ : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर पानी का इस्तेमाल परहेज के साथ करें।

मीन: चूंकि सितारा उलझनों, झमेलों, पेचीदगियों वाला है इसलिए आपका कोई भी यत्न या प्रोग्राम सिरे नहीं चढ़ सकेगा।